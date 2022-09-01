Муйжниеце: у МОН нет ни шкафа, ни сейфа для обещаний о выделении финансирования педагогам

Муйжниеце пояснила, что по состоянию на 29 августа в Латвии не хватает 3,82% педагогов, но это не всегда означает отсутствие полной педагогической нагрузки, иногда это только отдельные уроки. Более полная информация о количестве учителей и учащихся в новом учебном году станет известна после 5 сентября.

Министр признала, что существенных различий в нехватке учителей в этом году по сравнению с другими годами не наблюдается.

"Министерству известно о ситуации, когда в некоторых школах могут не преподаваться определенные предметы", - сказала она, добавив, что образовательный стандарт позволяет решать такие ситуации путем смены акцентов в освоении предметов. Также и у самоуправлений есть ряд инструментов для поощрения специалистов к работе в школах.

Муйжниеце напомнила, что ранее министерство много боролось за то, чтобы обучение проходило очно, и в настоящее время планов по возврату к дистанционному обучению нет. Условия эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях будут зависеть от общей ситуации и нормативных актов в стране.

В контексте переговоров с профсоюзом учителей о возможной забастовке в отрасли Муйжниеце заявила, что требования учителей включают в себя ряд пунктов, которые в основном касаются сбалансирования заработной платы и рабочей нагрузки, что обойдется более чем в полмиллиарда евро за три года.

Говоря о том, как избежать забастовки, Муйжниеце заявила, что необходимо понимать, что невозможно решить проблемы, которые не решаются годами, одним постановлением правительства и выделением финансов, поэтому необходимо договориться с Латвийским профсоюзом работников образования и науки о том, что реально может быть выполнено.

Как сообщалось, 19 сентября профсоюз намерен начать забастовку учителей.