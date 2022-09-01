Передача: Latvijas gāze может снова повысить тариф на газ

В то же время руководитель Latvijas gāzes отстаивает планы отмены выравненных вариантов оплаты для бытовых потребителей этой осенью.

"В этой ситуации, при таких огромных колебаниях цен, фактическая оплата для граждан гораздо лучше, чем выравненная", - заявил Калвитис. На возражение передачи, что в таком случае счета вырастут, председатель правления Latvijas gāze ответил утвердительно, однако подчеркнул, что при сохранении выравненных платежей может возникнуть ситуация, когда потребитель обнаружит огромный рост цен на очередной перерасчет, которого он не ожидал.

В то же время Калвитис признал - если правительство укрепится на уровне регулирования, то вариант выравненных платежей должен быть сохранен, Latvijas gāze не будет оспаривать этого.

Глава Latvijas gāze также повторил то, что публично заявлял ранее, что ему непонятно решение правительства о резервировании определенного количества газа для населения и не разрешении его использования для других целей.

"В настоящее время мы юридически оцениваем эту ситуацию и, конечно же, консультируемся, как решить эту ситуацию вместе с Министерством экономики. Мы не понимаем понятия "резервация". При этом даже не наша резервация, а резервация собственности наших клиентов. Этого нельзя никак по-другому понять - это какая-то национализация", - сказал Калвитис в интервью TV3.