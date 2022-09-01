Latvijas gāze осенью этого года готовится вновь поднять тариф на газ, ссылаясь на повышение цен, по которым компания покупает газ, в интервью передаче TV3 Ziņas заявил председатель правления компании Айгарс Калвитис.
Передача: Latvijas gāze может снова повысить тариф на газ
Он пояснил, что сейчас одна партия газа стоит около 250 миллионов евро, и в странах Балтии очень мало компаний, которые могут позволить себе платить такие деньги. "Поэтому в течение последней недели на рынке наблюдалась большая активность со стороны различных поставщиков, у которых есть контракты на поставки с октября, но которые не смогут купить газ из-за высокой цены. Именно поэтому они ищут партнеров, чтобы распределить этот груз", - пояснил Калвитис.
Эта высокая цена также является причиной того, что Latvijas gāze просит регулятора пересмотреть свои тарифы. Тарифы, вступившие в силу в июле, рассчитаны исходя из гораздо более низкой цены на газ.
"Конечно, мы не можем продавать газ по 107 евро, если он сейчас стоит на рынке 230 евро. Мы вместе с регулятором проработаем этот вопрос.
Мы сейчас делаем расчеты, как можно сбалансировать эту разницу между ценами на газ", - сказал глава компании.
На вопрос TV3, существует ли нормативная база, предусматривающая какие-либо изменения в дополнение к тому, что уже установлено, что тарифы меняются два раза в год, Калвитис ответил, что "закон это позволяет".
В то же время руководитель Latvijas gāzes отстаивает планы отмены выравненных вариантов оплаты для бытовых потребителей этой осенью.
"В этой ситуации, при таких огромных колебаниях цен, фактическая оплата для граждан гораздо лучше, чем выравненная", - заявил Калвитис. На возражение передачи, что в таком случае счета вырастут, председатель правления Latvijas gāze ответил утвердительно, однако подчеркнул, что при сохранении выравненных платежей может возникнуть ситуация, когда потребитель обнаружит огромный рост цен на очередной перерасчет, которого он не ожидал.
В то же время Калвитис признал - если правительство укрепится на уровне регулирования, то вариант выравненных платежей должен быть сохранен, Latvijas gāze не будет оспаривать этого.
Глава Latvijas gāze также повторил то, что публично заявлял ранее, что ему непонятно решение правительства о резервировании определенного количества газа для населения и не разрешении его использования для других целей.
"В настоящее время мы юридически оцениваем эту ситуацию и, конечно же, консультируемся, как решить эту ситуацию вместе с Министерством экономики. Мы не понимаем понятия "резервация". При этом даже не наша резервация, а резервация собственности наших клиентов. Этого нельзя никак по-другому понять - это какая-то национализация", - сказал Калвитис в интервью TV3.
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