Neatkarīgā: в Латвии "простаивают" вакцины на миллионы евро. Большая их часть уже просрочена

На этой неделе в Латвию уже поступили адаптированные вакцины от Covid-19, которые вскоре окажутся в кабинетах семейных врачей и прививочных кабинетах. Что будет с миллионами неиспользованных доз "старых" вакцин стоимостью в десятки миллионов евро?

Власти уверяют, что это пригодные вакцины и их можно использовать для вакцинации, если срок годности не истек. Какова стоимость неиспользованных вакцин, которые лежат на складах? Эту информацию учреждения не предоставляют, поскольку она конфиденциальна, даже несмотря на то, что вакцины оплачены из государственного бюджета.

"Согласно договорам между Европейской комиссией и производителями вакцин сенситивная информация, включая финансовую, то есть о ценах продукции, считается конфиденциальной и не может быть раскрыта третьим лицам, поэтому Национальная служба здравоохранения не имеет права раскрывать информацию о ценах вакцин", - говорит специалист Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении газеты Neatkarīgā, стоимость неиспользованных вакцин составляет десятки миллионов евро, и большая их часть уже просрочена или близка к этому. Хотя часть вакцин все еще можно использовать для вакцинации, по мнению экспертов, маловероятно, что большинство из них действительно будут использованы.

Что произойдет с огромными запасами вакцин, ясного ответа пока нет. Возможны три варианта: активнее использовать их для первичной вакцинации (адаптированную вакцину можно вводить, только если уже сделана первичная вакцинация), утилизировать или, пока не закончился срок годности, пожертвовать странам, у которых нет средств на их приобретение.