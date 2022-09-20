В Латвии продолжает уменьшаться уровень безработицы

Как среди женщин, так и среди мужчин уровень безработицы уменьшился на 0,1 процентного пункта, составив соответственно 4,5% и 8,2%.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, в конце августа составил 5,8%, что на 0,2 процентного пункта меньше конца июля.

По сравнению с августом прошлого года уровень и фактической безработицы снизился на 0,8 процентного пункта, зарегистрированной безработицы - на 0,7 процентного пункта.

В июле в Латвии было 60,7 тыс. безработных (21,3 тыс. женщин и 39,4 тыс. мужчин), что на 900 меньше, чем в июле, и на 7000 меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц уменьшилось на 600, женщин - на 300.