Вид на жительство с правом на трудоустройство получили 38 657 беженцев из Украины

При этом помощью муниципальных комиссий по гражданской обороне в поисках жилья воспользовались 12 496 лиц. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников, ранее объясняло МВД.

Среди беженцев 46% составляют взрослые женщины, 23% - взрослые мужчины и 31% - дети в основном в возрасте от двух до 17 лет.

Во вторник, как обычно на каждом заседании правительства, министры ознакомились с текущей ситуацией в сфере оказания поддержки жителям Украины. Эта информация рассматривается в закрытой части заседания.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной поддержке или помощи в поиске жилья, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В конце июля правительство приняло поправки к правилам оказания первичной помощи жителям Украины, которые предусматривают повышение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.

С начала российского вторжения 24 февраля миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине.