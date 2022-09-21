Швейцарский футболист Николас Шиндельхольц скончался в возрасте 34 лет, сообщает швейцарское издание Blick.
Швейцарский футболист умер в 34 года
Как сообщает издание, футболист умер из-за рака лёгких, который был диагностирован у него в 2020 году. Шиндельхольц сразу же после этого завершил профессиональную карьеру.
"Наш бывший центральный защитник Николас Шиндельхольц умер от рака в возрасте всего 34 лет. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и желаем им много сил в это трудное время", - говорится в заявлении бывшего клуба игрока "Арау".
У Шиндельхольца остались жена и четверо детей.
Всю свою карьеру Шинденхольц провёл на родине, поиграв за швейцарские команды "Арау", "Тун" и "Люцерн".
В своём последнем сезоне-2019/2020 Николас Шиндельхольц провёл во втором швейцарском дивизионе в составе "Аарау" 15 матчей, в которых забил два гола и получил пять жёлтых карточек.
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