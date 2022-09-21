Швейцарский футболист умер в 34 года

Как сообщает издание, футболист умер из-за рака лёгких, который был диагностирован у него в 2020 году. Шиндельхольц сразу же после этого завершил профессиональную карьеру.

"Наш бывший центральный защитник Николас Шиндельхольц умер от рака в возрасте всего 34 лет. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и желаем им много сил в это трудное время", - говорится в заявлении бывшего клуба игрока "Арау".

У Шиндельхольца остались жена и четверо детей.

Всю свою карьеру Шинденхольц провёл на родине, поиграв за швейцарские команды "Арау", "Тун" и "Люцерн".

В своём последнем сезоне-2019/2020 Николас Шиндельхольц провёл во втором швейцарском дивизионе в составе "Аарау" 15 матчей, в которых забил два гола и получил пять жёлтых карточек.