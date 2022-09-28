С понедельника, 3 октября, универмаг Elkor Plaza меняет режим работы и будет обслуживать посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00, сообщила агентству LETA специалист по маркетингу Elkor Илона Спроге.
Elkor Plaza сократит время работы
До сих пор универмаг закрывался в 22:00, так что рабочее время сократится на час.
Как заявил руководитель по маркетингу Elkor Роналд Фелдманис, такое решение было принято с учетом экономической оценки и изменения цен на энергоносители.
"Мы надеемся, что клиенты поймут и будут вовремя планировать свои покупки либо сделают выбор в пользу интернет-магазина", - добавил Фелдманис.
Сетью магазинов Elkor, куда входят Elkor Plaza, Podium, Podium Outlet, Elkor Outlet и Elkor Gift Shop, управляет ООО ETG.
ETG зарегистрировано в 1994 году. Оборот компании в 2020 году составил 32,2 млн евро, убытки - 2,82 млн евро. Финансовая информация за 2021 год пока не обнародована.
Напомним, 5 сентября изменилось время работы торгово-развлекательных центров Akropole Alfa и Akropole Rīga – в дальнейшем большинство магазинов и мест оказания услуг открыты с 10:00 до 21:00.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!