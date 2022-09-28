Elkor Plaza сократит время работы

До сих пор универмаг закрывался в 22:00, так что рабочее время сократится на час.

Как заявил руководитель по маркетингу Elkor Роналд Фелдманис, такое решение было принято с учетом экономической оценки и изменения цен на энергоносители.

"Мы надеемся, что клиенты поймут и будут вовремя планировать свои покупки либо сделают выбор в пользу интернет-магазина", - добавил Фелдманис.

Сетью магазинов Elkor, куда входят Elkor Plaza, Podium, Podium Outlet, Elkor Outlet и Elkor Gift Shop, управляет ООО ETG.

ETG зарегистрировано в 1994 году. Оборот компании в 2020 году составил 32,2 млн евро, убытки - 2,82 млн евро. Финансовая информация за 2021 год пока не обнародована.

Напомним, 5 сентября изменилось время работы торгово-развлекательных центров Akropole Alfa и Akropole Rīga – в дальнейшем большинство магазинов и мест оказания услуг открыты с 10:00 до 21:00.