Главной темой сегодня были прошедшие выборы в Сейм. Рассказываем об этом и других новостях за понедельник, 3 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 3 ОКТЯБРЯ ⟩ Подключение отопления, массовая драка в Пурвциемсе и Росликов в Сейме
Новости Латвии:
Убийства армии Путина в Украине, несомненно, тяжелее всего ударили по политикам, которые кокетство с Кремлем использовали для удержания своего электората. Различные исследования и утекшие из Кремля документы раскрыли интересы Москвы в поддержании этих сил. Русский союз Латвии Татьяны Жданок перед выборами обещал восстановить трансляцию российских телеканалов, а также выход Латвии из НАТО. Но после выборов нужно признать - избиратели мигрировали к куда более громкому Алексею Росликову.
В воскресенье, 2 октября, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено большое скопление полицейских машин и экипажей скорой помощи возле входа в клуб Rigonda. Портал RUS TVNET обратился в Госполицию за объяснением произошедшего.
Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в понедельник подключил отопление первым многоквартирным домам, сообщили агентству LETA в компании.
От преодоления 5-процентного барьера "Для развития/За!" отделили 250 голосов, в своем Twitter указал министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.
Президент Латвии Эгил Левитс сегодня пригласил в Рижский замок представителей избранных в Сейм 14-го созыва партий. Об этом президент сообщил в социальных сетях.
С сегодняшнего дня родители многих школьников и воспитанников детских садов в Риге должны будут вносить доплаты за питание детей в образовательных учреждениях.
Партия "Новое Единство" (НЕ), победившая на выборах в Сейм, предложит согласовать четыре приоритета работы следующего правительства в переговорах с потенциальными партнерами, обещая только после этого разделить сферы ответственности, заявил на Латвийском радио представитель НЕ Арвил Ашераденс.
За рубежом:
Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытавшийся оправдать в ООН военную деятельность Кремля, совершил поездку в Нью-Йорк и обратно на борту российского правительственного самолета Ил-96-300, который, по данным Flightradar24, пролетел через воздушное пространство Эстонии.
Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар призвал провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных. Об этом Клаар написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 октября.
Украинские военные беженцы, которые уже несколько дней ждут въезда в Эстонию на пограничных пунктах Печор, в воскресенье не продвинулись ни на шаг к своей цели и находятся во власти все более холодных погодных условий.
Литва высылает из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Президент России Владимир Путин отозвался на просьбы жены пророссийского украинского политика Виктора Медведчука о том, чтобы добиться освобождения мужа, несмотря на возражения российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Если Путин применит ядерное оружие в Украине, США и НАТО уничтожат российскую армию, считает генерал Дэвид Петреус.
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