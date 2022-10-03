ГЛАВНОЕ ЗА 3 ОКТЯБРЯ ⟩ Подключение отопления, массовая драка в Пурвциемсе и Росликов в Сейме

С сегодняшнего дня родители многих школьников и воспитанников детских садов в Риге должны будут вносить доплаты за питание детей в образовательных учреждениях.

Партия "Новое Единство" (НЕ), победившая на выборах в Сейм, предложит согласовать четыре приоритета работы следующего правительства в переговорах с потенциальными партнерами, обещая только после этого разделить сферы ответственности, заявил на Латвийском радио представитель НЕ Арвил Ашераденс.

За рубежом:

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытавшийся оправдать в ООН военную деятельность Кремля, совершил поездку в Нью-Йорк и обратно на борту российского правительственного самолета Ил-96-300, который, по данным Flightradar24, пролетел через воздушное пространство Эстонии.

Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар призвал провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных. Об этом Клаар написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 октября.

Украинские военные беженцы, которые уже несколько дней ждут въезда в Эстонию на пограничных пунктах Печор, в воскресенье не продвинулись ни на шаг к своей цели и находятся во власти все более холодных погодных условий.

Литва высылает из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.