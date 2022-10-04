В России умерли уже минимум 7 мобилизованных

В понедельник поступила информацию, что в Омске в гарнизоне умер Дмитрий В. из Красноярска. Его смерть подтвердили минимум два информационных источника.

Причина смерти мужчины пока неизвестна. Жена умершего подтвердила СМИ, что алкоголя или наркотиков в его крови констатировано не было.

Жена Дмитрия узнала о смерти мужа 2 октября.

Ранее несколько СМИ сообщили, что в гарнизоне в Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один покончил с собой, а причиной смерти еще двух стали проблемы с сердцем.

Во Владивостоке в полицейском участке после сердечного приступа скончался 39-летний мужчина. Он был доставлен в участок из военного комиссариата.

Еще один мобилизованный умер в гарнизоне в Кабардино-Балкарской республике мобилизованный умер в гарнизоне во время военной службы.

Тело мобилизованного было обнаружено и в Гарнизоне в Тюменской области.

Причины смерти этих мобилизованных пока что не известны.