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В центре поддержки жителей Украины состоится биржа труда: предложат почти 400 вакансий

rus.tvnet.lv/LETA
В центре поддержки жителей Украины состоится биржа труда: предложат почти 400 вакансий
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Рижский центр поддержки жителей Украины на улице Амату, 4.
Рижский центр поддержки жителей Украины на улице Амату, 4. Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня с 12:00 до 14:00 в Риге по адресу улица Амату, 4, в центре поддержки жителей Украины состоится десятая биржа труда, сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации самоуправления Эдите Матусевича.

В бирже примут участие десять компаний, которые предложат в общей сложности почти 400 вакансий в различных отраслях.

Сеть магазинов Maxima Latvija предложит 185 вакансий, предприятие быстрого питания McDonald's - 100 рабочих мест. Свои предложения по трудоустройству также представят производитель продуктов питания и сладостей Orkla Latvija, предприятие по производству продуктов питания ООО Forevers и предприятие по обработке металлов АО Krāsaino metālu manufaktūra.

Компании деревообрабатывающей и мебельной промышленности ООО Kvist и ООО Camillo предложат работу в сфере производства мебели. АО Pasažieru vilciens также представит свои вакансии. Рижское муниципальное ООО Rīgas veselības centrs пригласит на работу медицинских специалистов, а управление благоустройства территории Рижской думы предложит вакансии мастеров по уборке территорий.

В ранее проведенных биржах труда приняли участие более 70 компаний, предложив жителям Украины более 2500 вакансий. В настоящее время в этих компаниях работает более 400 украинцев.

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