В Центральную избирательную комиссию (CVK) поступили три заявления от кандидатов партии "Согласия" и три заявления от кандидатов партии "Сила народной власти" об оспаривании результатов выборов, сообщила представитель CVK Лаура Крастиня.
Две партии оспорят результаты выборов
Кандидаты от партии "Согласия" хотят аннулировать протоколы подсчета голосов на всех избирательных участках и организовать пересчет голосов по 7-му списку.
С другой стороны, один кандидат от партии "Сила народной власти" хочет, чтобы результаты выборов были аннулированы, а на нескольких десятках избирательных участков была организована проверка голосов.
В качестве обоснования такой просьбы приводятся технические проблемы, наблюдаемые на избирательных участках, и тот факт, что наблюдатели не имели возможности ознакомиться с ИТ-системами, используемыми на выборах.
В то же время, другой кандидат партии "Сила народной власти", пытается обжаловать результаты выборов в сейм, при помощи двух заявлений где используют следующие факты, как обоснование - хоть он и был судим, не был вычеркнут из списка кандидатов партии, а также, по причине того, что был нарушен закон о выборах принятый во время Учредительного собрания 9 июня 1922 г.
Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.
В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.
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