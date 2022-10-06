Две партии оспорят результаты выборов

Кандидаты от партии "Согласия" хотят аннулировать протоколы подсчета голосов на всех избирательных участках и организовать пересчет голосов по 7-му списку.

С другой стороны, один кандидат от партии "Сила народной власти" хочет, чтобы результаты выборов были аннулированы, а на нескольких десятках избирательных участков была организована проверка голосов.

В качестве обоснования такой просьбы приводятся технические проблемы, наблюдаемые на избирательных участках, и тот факт, что наблюдатели не имели возможности ознакомиться с ИТ-системами, используемыми на выборах.

В то же время, другой кандидат партии "Сила народной власти", пытается обжаловать результаты выборов в сейм, при помощи двух заявлений где используют следующие факты, как обоснование - хоть он и был судим, не был вычеркнут из списка кандидатов партии, а также, по причине того, что был нарушен закон о выборах принятый во время Учредительного собрания 9 июня 1922 г.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.