Судно для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) будет постоянно базироваться в Инкоо, Финляндия, а не в Палдиски, Эстония, заявила в понедельник, 10 октября, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Риина Сиккут.
Плавучий терминал СПГ разместят в Финляндии, а не в Эстонии
"Сегодня мы действительно достигли соглашения по этому вопросу", - подтвердила Сиккут эстонскому общественному вещателю ERR после посещения совместно с министром экономики Финляндии Микой Линтиля Палдиски, где, так же, как и в Инкоо, строится терминал СПГ.
То, что плавучий терминал будет находиться в Финляндии, ей стало ясно еще в июле, когда она вступила в должность министра, призналась Сиккут.
"Эстония закончит строительство своего причала раньше, и в наших стратегических интересах, чтобы судно находилось здесь", - отметила министр.
Весной Эстония и Финляндия договорились, что судно будет находиться там, где раньше будут завершены работы по строительству терминала. Ожидается, что в Палдиски они будут завершены в начале ноября, а в Инкоо - в декабре.
Однако, по словам Сиккут, Финляндия объяснила, насколько сильно изменилась ее ситуация с весны: Россия прекратила подачу газа, а после взрыва газопровода Nord Stream возникли опасения по поводу безопасности газопровода Balticconnector, соединяющего Инкоо и Палдиски.
"Принимая во внимание опасения по поводу цены на электроэнергию, в Эстонии и странах Балтии она будет ниже, если Финляндия сможет производить достаточно [электроэнергии]", - пояснила министр.
"В Финляндии есть газовые электростанции мощностью около 600 мегаватт, которых нет в Эстонии. Поэтому с точки зрения надежности поставок это судно определенно нужно Финляндии у их причала, и сегодня мы договорились об этом с министром Финляндии", - сказала Сиккут.
Соглашение между Эстонией и Финляндией предусматривает, что эстонские газовые трейдеры будут иметь право первой руки при покупке определенных объемов груза каждого танкера СПГ для продажи в Эстонии.
Как сообщалось, в конце сентября Сиккут заявила, что Эстонии следует арендовать собственное судно для перевозки сжиженного природного газа, которое совершенно точно будет находиться в Палдиски.
В августе плавучий терминал для регазификации Exemplar американской компании Excelerate Energy взял курс на Балтийское море. По прибытии Exemplar начнет обслуживать Финляндию и страны Балтии на основе 10-летнего контракта, который Excelerate подписал с финским сетевым концерном Gasgrid Finland.
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