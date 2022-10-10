Плавучий терминал СПГ разместят в Финляндии, а не в Эстонии

"Сегодня мы действительно достигли соглашения по этому вопросу", - подтвердила Сиккут эстонскому общественному вещателю ERR после посещения совместно с министром экономики Финляндии Микой Линтиля Палдиски, где, так же, как и в Инкоо, строится терминал СПГ.

То, что плавучий терминал будет находиться в Финляндии, ей стало ясно еще в июле, когда она вступила в должность министра, призналась Сиккут.

"Эстония закончит строительство своего причала раньше, и в наших стратегических интересах, чтобы судно находилось здесь", - отметила министр.

Весной Эстония и Финляндия договорились, что судно будет находиться там, где раньше будут завершены работы по строительству терминала. Ожидается, что в Палдиски они будут завершены в начале ноября, а в Инкоо - в декабре.

Однако, по словам Сиккут, Финляндия объяснила, насколько сильно изменилась ее ситуация с весны: Россия прекратила подачу газа, а после взрыва газопровода Nord Stream возникли опасения по поводу безопасности газопровода Balticconnector, соединяющего Инкоо и Палдиски.