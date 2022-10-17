Попытка России использовать свои огромные запасы энергоресурсов в качестве оружия против Европы оказалась не такой успешной, как надеялась Россия. Хотя российский газовый кран в Европу перекрыт, Европа переживет эту зиму. Однако остается вопрос - что будет дальше?
Европа переживет грядущую зиму, но беспокойство вызывает следующий год
Спустя восемь месяцев после войны в Украине, Европа отказалась от российской нефти, чтобы сократить доходы российской военной машины от экспорта нефти, но Россия сделала так, что Европа больше не будет получать российский газ.
По сравнению с прошлым годом, когда в октябре Россия обеспечивала 36% газа, необходимого Евросоюзу, сейчас этот показатель составляет всего 9%. Также импорт российской нефти в Европу упал на 33%, а в декабре вступит в силу полный запрет на импорт российской нефти.
По данным CNN, сейчас Европа продемонстрировала, что может успешно строить свою энергетическую независимость от России. План предусматривает, что к 2027 году Европа больше не будет импортировать ни нефть, ни газ из России. Ожидается увеличение поставок этих ресурсов из Норвегии, Алжира, а также США.
В настоящее время европейские газохранилища заполнены в среднем на 91%, что значительно превышает ранее поставленную цель по достижению 80% заполнения к ноябрю.
"Путину не удастся дестабилизировать европейский экономический порядок, как ему не удалось разрушить Украину", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Однако альтернативные ресурсы обходятся дорого. Хотя цена на газ в Европе резко упала с августа, она по-прежнему на 265% дороже, чем год назад, что означает более высокие затраты как для предприятий, так и для домашних хозяйств, что вынуждает национальные правительства выдавать новые субсидии.
"С физической точки зрения зависимость (от российских энергоресурсов) закончится уже в следующем году. Однако цены на эти ресурсы смогут вернуться на адекватный уровень в Европе только во второй половине этого десятилетия", - заявил исследователь компании Bruegel.
Несмотря на то, что заполнение газохранилищ близко к максимальной мощности, энергетическая безопасность региона все еще остается хрупкой, особенно если зима будет очень холодной.
Большинство аналитиков говорят, что ресурсов на предстоящую зиму должно хватить, однако самая большая проблема начнется уже весной - Европе придется готовиться к следующей зиме.
Международный валютный фонд уже предупредил, что "энергетический кризис в Европе свидетельствует о том, что предстоящая зима будет полна проблем, но зима 2023/2024 года может быть еще хуже".
Аналитик газового рынка сказал, что газовые хранилища могут быть "очень пустыми" уже в конце марта, если температура резко упадет в ближайшие недели и останется низкой в течение длительного времени.
Даже если странам Евросоюза удастся сократить общее потребление газа на 15%, то летом следующего года заполнить газохранилища будет гораздо сложнее, особенно если доступа к дешевому российскому газу больше не будет.
Европа зависит от поставок сжиженного природного газа (СПГ)
Европа и Великобритания активно закупали СПГ в период с марта по сентябрь, что на 68% больше, чем за тот же период годом ранее. Однако следует ожидать, что конкуренция на рынке СПГ будет жесткой, и ситуация может осложниться, если китайская экономика снова наберет обороты.
"Возвращение спроса Китая на СПГ может создать проблемы для способности Европы привлекать сжиженный газ", - сказал вице-президент Rystad Energy по газу.
Также могут возникнуть некоторые проблемы в вопросах поставок нефти, несмотря на то, что экономический рост замедлится и спрос на нефть снизился. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) объявили, что с ноября мировая добыча нефти будет сокращена на два миллиона баррелей в сутки.
Европейские страны уже пообещали предоставить домохозяйствам и предприятиям льготы на сумму около 553 миллиардов евро, чтобы помочь им справиться со своими счетами за электроэнергию. Однако такие программы не являются постоянными, особенно если цены останутся высокими.
Попытки Европы избавиться от российской энергетики обошлись еще одним нюансом - остановился переход на более экологичные энергетические решения. Аналитик Rystad Energy сказал CNN, что переход к зеленой Европе в настоящее время приостановлен, потому что энергетическая безопасность является более важным приоритетом.
Несколько европейских стран вернулись к использованию угольных электростанций, самого вредного из всех ископаемых видов топлива.
Энергетический кризис заставил многих изменить свое мнение о "зеленой энергии". В мае Еврокомиссия сообщила, что разработан план REPowerEU стоимостью в 210 млрд евро, который предусматривает избавление от российских энергоресурсов и повышение роли возобновляемых источников энергии в Европе.
В настоящее время Евросоюз надеется, что к концу десятилетия возобновляемые источники энергии будут обеспечивать 45% всей энергии, необходимой для блока. Это позволит снизить зависимость Европы от других видов импорта энергоресурсов и действительно укрепить энергетическую независимость Евросоюза.
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