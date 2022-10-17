Европа переживет грядущую зиму, но беспокойство вызывает следующий год

Европа зависит от поставок сжиженного природного газа (СПГ)

Европа и Великобритания активно закупали СПГ в период с марта по сентябрь, что на 68% больше, чем за тот же период годом ранее. Однако следует ожидать, что конкуренция на рынке СПГ будет жесткой, и ситуация может осложниться, если китайская экономика снова наберет обороты.

"Возвращение спроса Китая на СПГ может создать проблемы для способности Европы привлекать сжиженный газ", - сказал вице-президент Rystad Energy по газу.

Также могут возникнуть некоторые проблемы в вопросах поставок нефти, несмотря на то, что экономический рост замедлится и спрос на нефть снизился. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) объявили, что с ноября мировая добыча нефти будет сокращена на два миллиона баррелей в сутки.

Европейские страны уже пообещали предоставить домохозяйствам и предприятиям льготы на сумму около 553 миллиардов евро, чтобы помочь им справиться со своими счетами за электроэнергию. Однако такие программы не являются постоянными, особенно если цены останутся высокими.

Попытки Европы избавиться от российской энергетики обошлись еще одним нюансом - остановился переход на более экологичные энергетические решения. Аналитик Rystad Energy сказал CNN, что переход к зеленой Европе в настоящее время приостановлен, потому что энергетическая безопасность является более важным приоритетом.

Несколько европейских стран вернулись к использованию угольных электростанций, самого вредного из всех ископаемых видов топлива.

Энергетический кризис заставил многих изменить свое мнение о "зеленой энергии". В мае Еврокомиссия сообщила, что разработан план REPowerEU стоимостью в 210 млрд евро, который предусматривает избавление от российских энергоресурсов и повышение роли возобновляемых источников энергии в Европе.

В настоящее время Евросоюз надеется, что к концу десятилетия возобновляемые источники энергии будут обеспечивать 45% всей энергии, необходимой для блока. Это позволит снизить зависимость Европы от других видов импорта энергоресурсов и действительно укрепить энергетическую независимость Евросоюза.