Европа до сих пор не ввела санкции против российской ядерной энергетики

В настоящее время действует восемь пакетов санкций против России, которые направлены на ограничение импорта энергоресурсов. Однако, несмотря на призывы Украины запретить всю ядерную торговлю с Россией,

Европа продолжает импортировать ядерное топливо из России.

Представитель движения Greenpeace в Евросоюзе Ариадна Родриго заявила, что в настоящее время идет закупка российского ядерного топлива, и это безумие в нынешней ситуации.

"Если правительства европейских стран действительно хотят прекратить войну, то необходимо закрыть последнюю дорогу, соединяющую европейский атомный сектор с Кремлем, а также сосредоточиться на энергосбережении и добыче возобновляемых энергоресурсов", - сказала Родриго.

Кроме того она считает, что основное сопротивление ядерным санкциям против России исходит от Венгрии и Болгарии. "Венгрия строит два ядерных реактора на российские кредиты", - напомнила она.

Сколько приносит России эта торговля?

В 2021 году страны ЕС заплатили России за поставки уранового сырья 210 миллионов евро - а еще 245 миллионов досталось Казахстану, где добычу урана контролирует "Росатом", сообщает "Медуза".