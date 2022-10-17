Спустя более семи месяцев после войны России в Украине санкции против российского отрасли ядерного топлива до сих пор не введены. Как сообщает CNBC, этот сектор остался нетронутым Европейским союзом, по крайней мере, на данный момент.
Европа до сих пор не ввела санкции против российской ядерной энергетики
В настоящее время действует восемь пакетов санкций против России, которые направлены на ограничение импорта энергоресурсов. Однако, несмотря на призывы Украины запретить всю ядерную торговлю с Россией,
Европа продолжает импортировать ядерное топливо из России.
Представитель движения Greenpeace в Евросоюзе Ариадна Родриго заявила, что в настоящее время идет закупка российского ядерного топлива, и это безумие в нынешней ситуации.
"Если правительства европейских стран действительно хотят прекратить войну, то необходимо закрыть последнюю дорогу, соединяющую европейский атомный сектор с Кремлем, а также сосредоточиться на энергосбережении и добыче возобновляемых энергоресурсов", - сказала Родриго.
Кроме того она считает, что основное сопротивление ядерным санкциям против России исходит от Венгрии и Болгарии. "Венгрия строит два ядерных реактора на российские кредиты", - напомнила она.
Сколько приносит России эта торговля?
В 2021 году страны ЕС заплатили России за поставки уранового сырья 210 миллионов евро - а еще 245 миллионов досталось Казахстану, где добычу урана контролирует "Росатом", сообщает "Медуза".
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