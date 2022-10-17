Путем внесения поправок в правила пользования Инчукалнским подземным газохранилищем (ПГХ) планируется разрешить закачку природного газа в хранилище и в период отбора, то есть с 15 октября по 30 апреля, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
В Инчукалнс газ будут закачивать и в сезон отбора
SPRK поясняет, что поправки к правилам использования Инчукалнского ПГХ были разработаны для дальнейшего повышения безопасности поставок природного газа в Латвию, а также для обеспечения максимально возможного объема запасов в этом и последующих циклах хранения.
1 сентября проект поправок был представлен в SPRK единым оператором по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus), и в настоящее время по вопросу поправок проходят публичные консультации.
Согласно планируемым поправкам, Conexus сможет разрешать пользователям системы закачивать природный газ в хранилище также в течение цикла отбора, если для этого есть объективная и обоснованная причина, в том числе, если такую обязанность на оператора системы накладывает регулирование, определенное компетентными государственными органами.
Соответственно, оператор системы должен будет опубликовать на сайте время, в которое будет происходить физическая закачка природного газа в сезон отбора, не позднее, чем за два дня до начала закачки.
Проект поправок также предусматривает, что, как и в сезон закачки, в сезон отбора закачка природного газа будет осуществляться путем использования топливного газа пользователя системы. Необходимое количество топливного газа будет определено в соответствии с коэффициентом расхода топливного газа, установленным оператором системы для сезона закачки в соответствующем цикле хранилища.
Если количество топливного газа, израсходованного оператором системы для обеспечения процесса закачки природного газа в сезон отбора, будет меньше количества топливного газа, полученного от пользователя системы во время закачки, оператор должен будет вернуть неиспользованный топливный газ пользователю системы пропорционально фактически закаченному объему. Если же это потребленное количество топливного газа окажется больше, пользователь системы должен будет сдать системному оператору не переданный топливный газ в хранилище или в виртуальную точку продажи в течение 10 дней после получения уведомления от оператора системы.
Если природный газ будет закачиваться в хранилище в сезон отбора данного цикла хранения, то есть с 15 октября текущего года до даты вступления в силу изменений, количество топливного газа, необходимое для работы газоперекачивающих агрегатов, и порядок внесения оплаты пользователями будут определены в соответствии с изменениями, указанными в проекте поправок.
Председатель SPRK Алда Озола заявляет, что в новых условиях важную роль играет способность владельцев инфраструктуры эффективно и быстро реагировать на изменения в отрасли. Это особенно важно в случае Инчукалнского ПГХ, поскольку оно является одной из важнейших гарантий надежности поставок природного газа. Предлагаемые поправки окажут позитивное влияние на пользователей, так как обеспечат большую гибкость в работе хранилища.
Предложения и комментарии к проекту правил можно подавать в SPRK до 20 октября.
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