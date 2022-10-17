В Инчукалнс газ будут закачивать и в сезон отбора

Если количество топливного газа, израсходованного оператором системы для обеспечения процесса закачки природного газа в сезон отбора, будет меньше количества топливного газа, полученного от пользователя системы во время закачки, оператор должен будет вернуть неиспользованный топливный газ пользователю системы пропорционально фактически закаченному объему. Если же это потребленное количество топливного газа окажется больше, пользователь системы должен будет сдать системному оператору не переданный топливный газ в хранилище или в виртуальную точку продажи в течение 10 дней после получения уведомления от оператора системы.

Если природный газ будет закачиваться в хранилище в сезон отбора данного цикла хранения, то есть с 15 октября текущего года до даты вступления в силу изменений, количество топливного газа, необходимое для работы газоперекачивающих агрегатов, и порядок внесения оплаты пользователями будут определены в соответствии с изменениями, указанными в проекте поправок.

Председатель SPRK Алда Озола заявляет, что в новых условиях важную роль играет способность владельцев инфраструктуры эффективно и быстро реагировать на изменения в отрасли. Это особенно важно в случае Инчукалнского ПГХ, поскольку оно является одной из важнейших гарантий надежности поставок природного газа. Предлагаемые поправки окажут позитивное влияние на пользователей, так как обеспечат большую гибкость в работе хранилища.

Предложения и комментарии к проекту правил можно подавать в SPRK до 20 октября.