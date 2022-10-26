"В нашем бренде есть душа", - говорит Никита Круглов. Два года назад вместе с женой Аней они начали семейный бизнес по пошиву одежды. Сейчас спортивные костюмы бренда KYFO wear носит чуть ли не вся Рига.
Не просто "кайфовая одежда": местный бренд спортивных костюмов покоряет Латвию и мир
Создание общего бизнеса помогло семье сохранить отношения в сложный для них период, и именно поэтому в философию бренда KYFO wear пара вложила особый смысл.
RUS TVNET рассказывает новую историю из цикла Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.).
С чего все началось?
Аня и Никита поженились в раннем возрасте: ей было 17 лет, ему - 21. Чтобы зарабатывать на жизнь, пара устроилась в местную рознично-оптовую компанию. Они проработали в этой компании 7 лет.
"Плюс в том, что мы поработали во всех сферах бизнеса. Я была и на складе, и в продажах, и в обслуживании, мы ездили на выставки, общались с партнерами. Мы получили огромный опыт. Я увидела со всех сторон, из чего состоит бизнес", - рассказывает Аня.
При этом, работая в интернет-магазине, у пары не было мыслей создавать свой бизнес. Спустя семь лет (в 2020 году) Никита и Аня приняли важное решение - уволиться.
"Из-за того, что я начала работать в этой компании в 17 лет, я не представляла, что еще могу делать", - вспоминает Аня.
Около двух месяцев после увольнения она пребывала в депрессии. Именно в это время ее посетила мысль о покупке нового спортивного костюма.
"Я же больше не работаю в офисе, могу одеваться теперь как хочу", - подумала она.
Аня всегда любила одежду оверсайз и решила, что сейчас самое время ее носить. Вдохновившись иностранными брендами, девушка захотела сделать качественный костюм на заказ. Так как мама Никиты - профессиональная швея с большим стажем, Аня обратилась к ней. Она начала искать подходящие ткани и поставщиков, которые могут их доставить.
"Я подумала, если буду шить костюм себе, может, кто-то еще захочет такой", - вспоминает предпринимательница.
Тогда у девушки в копилке было всего 200 евро, и она решила их потратить на ткани.
"Помню, как 2 февраля села в машину, я даже записала видео на телефон, что я еду искать ткань. Я была так вдохновлена", - говорит она.
По словам Ани, семейный бизнес начал расти очень органично. Сначала они сделали костюмы своим знакомым, после этого к паре начали обращаться и другие клиенты. В это же время Никита устроился работать в крупную технологическую компанию как штатный сотрудник, поэтому все заработанные деньги с продаж костюмов пара вкладывала в развитие своего дела. Сейчас у бренда около 100 заказов в месяц, а оборот за первый год работы превысил 80 000 евро.
"Бизнес спас наш брак"
Никита рассказал, что в период увольнения с работы пара столкнулась с кризисом в отношениях.
"Мы понимали, что наша семья может вообще прекратить свое существование, и даже думали о разводе", - говорит Никита.
За 7 лет брака у пары родилось двое детей. Именно мысли о будущем детей помогли родителям найти "внутренние силы и сохранить семью".
Этот сложный период в жизни семьи Кругловых повлиял на философию бренда и ценности, которые он в себе несет.
KYFO - означает "keep yourself for one" ("хранить себя для одного").
"Идея в том, чтобы хранить себя для одного - для одного мужа, для одной жены, для одной семьи, для одной нации, для одной веры. Каждый сам выбирает, что ему важно. Важно сохранить то, что ценно для тебя больше всего", - рассказывает предприниматель.
"Это сочетание букв для многих читается как "кайфо". Кайфовая одежда, кайфовое чувство. Мне нравится, что это название имеет два смысла", - добавляет Аня.
По словам пары, в этих буквах заложен путь Ани и Никиты, их решение сохранить семью.
"Это название возвращает нас туда и напоминает нам, зачем мы вообще все это начали", - говорит молодая мама.
Одно из направлений бренда - семейные образы (family look). Костюмы для всей семьи пользуются у них большим спросом: "Идея family look объединяет семью, это очень классно выглядит. Ты идешь по улице, и вся твоя семья выделяется. На вас все смотрят. Конечно, так мы пытаемся донести наши ценности. Для нас семья - это важно".
Почему именно костюмы KYFO wear?
Спортивные костюмы - это не уникальная продукция на латвийском рынке, но при этом бренд KYFO wear за полтора года смог стать одним из самых заметных среди конкурентов.
Никита и Аня считают, что главный секрет их успеха заключается в грамотной рекламе и в том, как бренд представляет себя в соцсетях.
"Продажи - это очень эмоциональный момент. Компании рисуют определенный образ. Я иду по улице и вижу на остановке баннер McDonald's, где веселая семья, дети, родители улыбаются, едят на улице, к примеру. Это определенный образ. Так же и мы очень сильно заморачиваемся над тем образом, который мы создаем", - говорит Никита.
По его словам, все модели для костюмов, фотосессии, видео в соцсетях вызывают определенные эмоции у потенциального покупателя.
"Я бы сказала, люди просто выбирают именно тот образ, который мы создаем.
Мы же покупаем не вещи, мы покупаем образ.
Худики продаются по всему миру. А вот если я куплю именно это худи, я буду выглядеть как эта девочка в рекламе. Я покупаю образ девчонки. Я знаю, если надену это худи, я буду чувствовать себя так же круто, как она", - добавляет Аня, которая отвечает за ведение соцсетей бренда.
По словам создателей бренда, для любого бизнеса очень важно найти своего клиента.
"Люди, которые говорят, что наши костюмы стоят слишком дорого, это просто не наши клиенты. У каждого бренда есть свой клиент", - говорит предпринимательница.
KYFO wear отличается от других подобных шоурумов тем, что шьет костюмы индивидуально для каждого клиента. Это целый опыт для покупателя: ты приходишь в уютный и стильный шоурум, который находится в Тихом центре, тебя угощают кофе, снимают с тебя мерки и делают костюм под твою фигуру, объясняет Никита.
"Мы привлекаем людей, которые ценят такой подход", - добавляет Аня.
KYFO wear шьет одежду не только для индивидуальных клиентов, но и для компаний. Все началось с того, что одна компания сама обратилась к ним с первым заказом.
"Представители издания "Медуза" обратились к нам с просьбой сделать для своих сотрудников фирменные худи. Они заказали около 100 толстовок. Для нас эта была просто "вау!" идея. Мы решили двигаться в эту сторону", - рассказывает Аня.
Всем надоели бутылки и конфеты на корпоративах, поэтому идея качественных худи с логотипом компании становится все более популярной, добавляет она.
Как отмечают предприниматели, к ним уже обращались и другие крупные компании (Altero, MSC Cruises, Сircle K и другие).
Предприятия сами пишут бренду, и Аня считает, что во многом здесь играет роль образ, который марка одежды построила вокруг себя.
Из коммуналки в Агенскалнсе в Тихий центр
Говоря об образе бренда, стоит отметить и месторасположение шоурума KYFO wear. Он находится в доме проекта HOFT - его еще называют "домом летающих деревьев". Именно в этом атмосферном месте и проходило интервью с хозяевами маленького бизнеса.
Никита рассказал, что свой бизнес семья начинала в коммунальной квартире в Агенскалнсе. Там находилось и производство бренда.
"Там был некрасивый грязный подъезд, в любой момент могли выйти соседи в халате. Комната 17 квадратов: мы поставили туда машинки и стол. В какой-то момент к нам стали приезжать клиенты. Когда люди начали приезжать к нам на "геликах", мы решили, что пора что-то менять", - вспоминает он.
Именно тогда пара решила, что для клиентов нужно создать такие условия, чтобы им было приятно делать заказ.
Когда заходишь в помещение KYFO wear, сразу бросается в глаза то, что производство одежды находится прямо в шоуруме: здесь и нитки, и ткани, и швейные машинки.
"Сначала мы хотели разделить шоурум и производство, как это обычно делается. Ведь производство у людей ассоциируется с чем-то не очень приятным. Это темные помещения, уставшие люди за станками. Я была на производствах, знаю, что это такое", - делится Аня.
Позже Никите пришла идея совместить шоурум и производство и попробовать соединить эти два помещения, чтобы люди могли видеть всю работу изнутри, при этом оставив это помещение стильным и уютным.
Коронавирус, война и бизнес в Латвии
Бренд KYFO wear родился в самый разгар пандемии, но ограничения пошли на пользу бизнесу, ведь в период карантина домашняя одежда стала актуальной как никогда.
"Это просто так совпало, что наша одежда стала актуальной почти сразу, как мы начали вести бизнес", - вспоминает создательница бренда.
Никита отмечает, что в период коронавируса проблем с поставками тканей у них не было, сложности наступили год спустя - в феврале этого года. Ткани для одежды пара закупала через Россию из-за выгодной цены и условий доставки. После событий этого года бренд начал обращаться напрямую к поставщикам в Турции.
"В бизнесе очень важно справляться со сложностями. Так больше нельзя - тогда думай, как это можно сделать по-другому", - говорит об этом периоде Аня.
Размышляя о создании бизнеса в Латвии, Никита отмечает, что в этом нет ничего невозможного. Главное - грамотно поставить себе цель и идти к ней: "У людей часто бывают сдерживающие или ограничивающие убеждения, что в Латвии очень сложно построить бизнес. И человек часто в своей неудаче в бизнесе может винить политиков, страну, неблагоприятные условия для малого бизнеса и т. д. А если покопать, то часто проблема в том, что владелец неправильно распоряжается финансами и в итоге загоняет свое предприятие в убыток. Бизнес в любой стране создавать тяжело, это не просто прогулка по пляжу. Это работа".
Никита считает, что в нашей стране есть все возможности начать свое дело, главное - их правильно использовать.
"В Латвии очень много талантливых, умных, способных людей. Именно такие люди и нам помогают в бизнесе. Например, визуал в социальных сетях, фотографии, видео.
У нас в стране есть эти жемчужины, которые можно использовать для своего бизнеса.
Также в Латвии есть много государственных поддержек. Такие как Altum и LIAA. Например, наши соседи сверху недавно выиграли грант в размере 10 000 евро от SEB banka. Возможности есть. Если ты ищешь возможности, то они появятся, а если искать виноватых, то всегда будет кто-то, кто виноват в твоих неудачах".
Несмотря на все сложности, с которыми сталкивались Аня и Никита, у пары не было мыслей создавать свой бизнес в другой стране:
"Мы родились здесь, и здесь мы делаем свой бизнес".
Бренд KYFO wear также активно пытается выйти на зарубежный рынок.
"Для нас было необычно получить заказ из Америки. Ты живешь в Америке, там огромный рынок. Зачем ты пишешь нам?" - рассказывает Никита о клиенте из США. Пара часто получает заказы из-за границы, поэтому они решили начать осваивать и этот рынок.
В чем секрет успеха?
"У нас никогда не было идеи создать бизнес ради денег. Это наша жизнь. Люди чувствуют нашу искренность. Люди покупают у нас не одежду, они покупают отношение, эмоции", - еще раз подчеркивает Аня.
При этом она отмечает, что для нее секрет успешного бизнеса заключается в рутинной работе: "Для меня успех - это повторение успешных действий. Звучит это просто. Но на самом деле это сложно: постоянно повторять одно и то же действие, одну и ту же работу, пусть даже рутинную. Тогда это принесет тебе успех".
Никита же уверен, что в бизнесе надо не забывать уделять особое внимание финансам. "Нужно уметь считать", - говорит он, добавляя что пара сейчас активно изучает эту сферу и проходит различные курсы. Аня и Никита также состоят в бизнес-клубе предпринимателей SELFMADE, где обмениваются опытом с другими бизнесменами страны.
Предприниматель считает, что есть три секрета успешного бизнеса:
- Окружите себя успешными людьми и вдохновляйтесь ими.
- Полюбите цифры.
- Делайте от сердца.
Галерея: Латвийский бренд одежды KYFO
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