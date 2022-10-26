Не просто "кайфовая одежда": местный бренд спортивных костюмов покоряет Латвию и мир

Около двух месяцев после увольнения она пребывала в депрессии. Именно в это время ее посетила мысль о покупке нового спортивного костюма.

"Я же больше не работаю в офисе, могу одеваться теперь как хочу", - подумала она.

Аня всегда любила одежду оверсайз и решила, что сейчас самое время ее носить. Вдохновившись иностранными брендами, девушка захотела сделать качественный костюм на заказ. Так как мама Никиты - профессиональная швея с большим стажем, Аня обратилась к ней. Она начала искать подходящие ткани и поставщиков, которые могут их доставить.

"Я подумала, если буду шить костюм себе, может, кто-то еще захочет такой", - вспоминает предпринимательница.

Тогда у девушки в копилке было всего 200 евро, и она решила их потратить на ткани.

"Помню, как 2 февраля села в машину, я даже записала видео на телефон, что я еду искать ткань. Я была так вдохновлена", - говорит она.