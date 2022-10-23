Из-за роста цен на энергоресурсы и необходимость оптимизации в использовании имеющихся ресурсов, Латвийская национальная библиотека (ЛНБ) сократило время работы. Этим недовольны студенты, которые сталкиваются с большими неудобствами.
"Замок света" остался без света: Национальная библиотека сократила время работы
В редакцию LSM.LV обратился студент который вынужден подстраивать свой график работы и учебы под время работы Национальной библиотеки.
"Я в недоумении из-за времени работы Национальной библиотеки! Мне сейчас магистерскую надо писать, но библиотека предлагает лишь очень ограниченное время работы читального зала. Он открывается с 11 часов, закрывается уже в 19, а три дня в неделю вообще закрыт", -пишет студент.
Сократив время работы ЛНБ предложило использовать свои цифровые ресурсы и электронные услуги в удаленном режиме.
Но, по словам учащегося, это не выход, ведь не всегда возможно получить нужный материал удаленно.
"Что мне даст то, что по понедельникам и вторникам доступны некоторые услуги онлайн? Они мне что, по телефону главы из книг читать будут?", -возмущается молодой человек.
Последней претензией студента было то, что" когда библиотеке следует быть открытой - в ней проходят какие-то дипломатические мероприятия!".
Например, в эти выходные в Национальной библиотеке проходила внешнеполитическая Рижская конференция и она была недоступна для посещения и работы.
Директор департамента коммуникации LNB Иева Гундаре в интервью LSM.LV отметила, что подобные конференции проходят достаточно редко. Причем, это выбор не самой библиотеки, а государства и служб безопасности страны, ведь библиотека "чудесное, нейтральное, репрезентативное место", где можно собирать гостей, которым требуется обеспечить повышенный уровень безопасности.
Что касается времени работы, то директор хоздепартамента LNB Юрис Гиедрис не может порадовать посетителей библиотеки и студентов: "Время работы сейчас менять не планируется, мы планируем, что оно останется таким, как сейчас".
"Учитывая, насколько чрезвычайно выросли цены на электроэнергию и тепло - не было другого варианта, кроме как закрываться полностью по понедельникам и вторникам и обеспечивать услуги посетителям вот так", - добавил он.
RUS TVNET уже писал, что в этом отопительном сезоне Канцелярия президента реализует в Рижском дворце и Юрмальской резиденции план энергосбережения и экономии тепла, поэтому дворец не будет украшен к Рождеству.
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