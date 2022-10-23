"Замок света" остался без света: Национальная библиотека сократила время работы

В редакцию LSM.LV обратился студент который вынужден подстраивать свой график работы и учебы под время работы Национальной библиотеки.

"Я в недоумении из-за времени работы Национальной библиотеки! Мне сейчас магистерскую надо писать, но библиотека предлагает лишь очень ограниченное время работы читального зала. Он открывается с 11 часов, закрывается уже в 19, а три дня в неделю вообще закрыт", -пишет студент.

Сократив время работы ЛНБ предложило использовать свои цифровые ресурсы и электронные услуги в удаленном режиме.

Но, по словам учащегося, это не выход, ведь не всегда возможно получить нужный материал удаленно.

"Что мне даст то, что по понедельникам и вторникам доступны некоторые услуги онлайн? Они мне что, по телефону главы из книг читать будут?", -возмущается молодой человек.

Последней претензией студента было то, что" когда библиотеке следует быть открытой - в ней проходят какие-то дипломатические мероприятия!".