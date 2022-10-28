В социальных сетях большой резонанс вызвала информация о подорожании услуг в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS). RUS TVNET разбирался в ситуации.
Больница RAKUS повышает цены. Объясняем, почему НЕ стоит беспокоиться
Наибольшее возмущение в соцсетях вызвало подорожание позиций "Сутки лечения в стационаре - стоимость койко-дня" (140 евро), "Лечение в реанимации, палатах интенсивной терапии клиники токсикологии и сепсиса и инсультном отделении (пугающие 507 евро в сутки), "Лечение в интенсивной терапии в специализированном стационарном подразделении в послеоперационный период" (281 евро в сутки), питание (10 евро).
Как RUS TVNET сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце, это очередное повышение цен, спровоцированное потрясениями в глобальной экономике.
При сравнении новых цен с предыдущими становится ясно, что их рост в основном составил около 10%. Так, сутки лечения в стационаре до подорожания стоили 130 евро (подорожание - 7,7%), вторая позиция - 470 евро (7,9%), третья - 260 евро (8,1%). Ощутимее подорожало питание - до ноября оно обходится в 7 евро (подорожание - 30%). Полный перечень старых и новых цен доступен онлайн.
Однако куда важнее другое - на кошельках пациентов подорожание почти не скажется, так как большинство упомянутых услуг оплачивается государством.
Так, перечень сооплат пациента (pacienta līdzmaksājumi, т. е. суммы, которые платит непосредственно пациент) на сайте Национальной службы здравоохранения (NVD) в последний раз обновлялся 10 октября этого года. В нем день лечения в стационаре стоит 7 евро, в больнице начиная со второго дня - 10 евро, операции в стационаре - 4 евро. Питание же, согласно решению Кабинета министров, входит в общую стоимость пребывания в больнице и оплачивается государством.
При этом общая сумма сооплаты пациента за каждый случай лечения в больнице не должна превышать 355 евро без включения дополнительных платежей за операции. За год сооплата по закону не может превышать 570 евро.
В финансовом отчете RAKUS за 2020 год указано, что из всех финансовых поступлений в больницу доход от предоставления платных медуслуг составил всего 2%.
Для кого услуги действительно подорожают?
Полную цену за медицинские услуги придется платить тем, кто не хочет долго ждать визита к специалисту, исследования или операцию и идет на платную процедуру. Также "не повезет" иностранным гражданам без карты медицинского страхования EVAK и, что логично, государству, которому придется платить RAKUS больше.
Вывод
Для пациентов, которые проходят лечение по госпрограмме, в ценах практически ничего не поменяется. Остальные пациенты могут рассмотреть приобретение страхового полиса.
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