Больница RAKUS повышает цены. Объясняем, почему НЕ стоит беспокоиться

При этом общая сумма сооплаты пациента за каждый случай лечения в больнице не должна превышать 355 евро без включения дополнительных платежей за операции. За год сооплата по закону не может превышать 570 евро.

В финансовом отчете RAKUS за 2020 год указано, что из всех финансовых поступлений в больницу доход от предоставления платных медуслуг составил всего 2%.

Для кого услуги действительно подорожают?

Полную цену за медицинские услуги придется платить тем, кто не хочет долго ждать визита к специалисту, исследования или операцию и идет на платную процедуру. Также "не повезет" иностранным гражданам без карты медицинского страхования EVAK и, что логично, государству, которому придется платить RAKUS больше.

Вывод Для пациентов, которые проходят лечение по госпрограмме, в ценах практически ничего не поменяется. Остальные пациенты могут рассмотреть приобретение страхового полиса.