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Со следующего года "минималка" повысится до 620 евро

rus.tvnet.lv/LETA
Со следующего года "минималка" повысится до 620 евро
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Кошелек и деньги. Иллюстративное фото
Кошелек и деньги. Иллюстративное фото Фото: Darii Sorin/Shutterstock

Сегодня Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о труде, которые предусматривают повышение минимальной заработной платы с 500 до 620 евро с 1 января 2023 года.

Также поправки предусматривают повышение минимальной заработной платы до 700 евро с 1 января 2024 года.

Закон предусматривает, что правительство должно принять официальное решение о повышении минимальной заработной платы в соответствующих правилах.

Повышение минимальной заработной платы инициировали депутаты партии "Консервативные" Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Янис Бутанс, Рейнис Знотиньш и Эвита Залите-Гроса.

Депутаты отмечают, что повышение минимальной заработной платы является одним из инструментов сокращения бедности среди работающих людей, особенно в условиях роста цен. Политики отмечают, что минимальная заработная плата в Литве составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.

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