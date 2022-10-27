Со следующего года "минималка" повысится до 620 евро

Также поправки предусматривают повышение минимальной заработной платы до 700 евро с 1 января 2024 года.

Закон предусматривает, что правительство должно принять официальное решение о повышении минимальной заработной платы в соответствующих правилах.

Повышение минимальной заработной платы инициировали депутаты партии "Консервативные" Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Янис Бутанс, Рейнис Знотиньш и Эвита Залите-Гроса.

Депутаты отмечают, что повышение минимальной заработной платы является одним из инструментов сокращения бедности среди работающих людей, особенно в условиях роста цен. Политики отмечают, что минимальная заработная плата в Литве составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.