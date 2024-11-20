Магазины Lidl 1 января не будут работать

Кроме того, Lidl будет работать в праздничные дни по особому времени: 24 декабря - в период 07:30-19:00; 25 декабря - 9:00-22:00; 26 декабря - 08:00-22:00; 31 декабря - 07:30-20:00.

Lidl ввел эту практику в прошлом году, как заявляют в компании, ради того, чтобы сотрудники могли больше времени провести с семьей.

"Мы рады, что наш прошлогодний пример вдохновляет и других ритейлеров", - говорит председатель правления Lidl Latvija Мачей Урбански.

Ранее уже сообщалось, что 1 января будут закрыты все латвийские магазины Maxima.

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