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Tele2 снова повышает тарифы на свои услуги

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Tele2 снова повышает тарифы на свои услуги
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Валдис Ванкович, председатель правления Tele2,
Валдис Ванкович, председатель правления Tele2, Фото: Publicitātes foto

Клиенты телекоммуникационной компании Tele2 начали получать письма о том, что с 1 декабря цены на услуги компании будут повышены.

Валдис Ванкович, председатель правления Tele2, в письме рассказывает, почему компании пришлось пойти на такой непопулярный шаг:

"Электричество является "сырьем" для мобильных услуг, и точно так же, как автомобили нуждаются в топливе, мобильные базовые станции нуждаются в электричестве. Как вы знаете, цены на электроэнергию растут очень быстро, и это касается всех нас. Если в начале года расходы на электроэнергию у Tele2 выросли примерно в полтора раза, то в последние месяцы они увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Это существенно повлияло на стоимость предоставления услуг мобильной связи, поскольку наша мобильная сеть потребляет 99% всей электроэнергии Tele2", - сказал председатель правления Tele2.

"В связи с увеличением расходов на электроэнергию мы вынуждены с 1 декабря 2022 года изменить абонентскую плату за тарифные планы", - констатировал Ванкович.

Также в компании говорят, что клиенты смогут по-прежнему использовать свои персональные предложения и скидки. Tele2 пообещала, что продолжит "модернизировать сеть, чтобы она была более энергоэффективной", а также развивать инфраструктуру и внедрять 5G следующего поколения.

Напомним, что в прошлый раз компания поднимала цены на свои услуги в начале лета. 

Ознакомиться с письмом можно в своем профиле Mans Tele2.

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