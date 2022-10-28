Tele2 снова повышает тарифы на свои услуги

"Электричество является "сырьем" для мобильных услуг, и точно так же, как автомобили нуждаются в топливе, мобильные базовые станции нуждаются в электричестве. Как вы знаете, цены на электроэнергию растут очень быстро, и это касается всех нас. Если в начале года расходы на электроэнергию у Tele2 выросли примерно в полтора раза, то в последние месяцы они увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Это существенно повлияло на стоимость предоставления услуг мобильной связи, поскольку наша мобильная сеть потребляет 99% всей электроэнергии Tele2", - сказал председатель правления Tele2.