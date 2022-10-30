Следующая неделя в Латвии будет не такой теплой, как уходящая, однако температура воздуха сохранится значительно выше нормы, прогнозируют синоптики.
Температура выше нормы: прогноз погоды на начало ноября
Средняя температура в начале ноября в Латвии может составить +8 градусов. Норма, или средняя температура воздуха 1991-2020 годов в первой декаде ноября составляет +3,7 градуса, свидетельствуют данные Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.
Ожидается, что в первой половине новой недели воздух прогреется до +6...+10 градусов на востоке страны и до +11...+14 градусов в Курземе; во второй половине недели его температура в основном не превысит +10 градусов.
В ночные и утренние часы будет от +5 до +10 градусов, но при ясной погоде столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже.
Ветер ожидается в основном слабый, чаще всего южный. Временами будет образовываться туман и моросить дождь, более сильные осадки возможны лишь в короткие промежутки времени.
С приближением середины ноября возрастет вероятность небольших заморозков, однако наиболее ожидаемым сценарием является сохранение температуры выше нормы.
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