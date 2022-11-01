Поток российских граждан в Латвию сократился на 34%

За минувшую неделю внешнюю границу пересекли 1826 граждан России, что примерно в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонию за указанный период въехало 8574 гражданина России, в Литву - 7804.

Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 граждан России, но только те лица, которые соответствуют исключениям, установленным в постановлении правительства.

Только 14% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 41% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работающие в Латвии и лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Европейского союза.

На прошлой неделе во въезде в Латвию на основании решения Кабинета министров, а также по иным обстоятельствам было отказано 33 гражданам России, а с 19 сентября - 302 гражданам России.

На зеленой границе с Россией не было зафиксировано попыток ее нелегального пересечения.