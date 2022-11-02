Объявлен состав сборной Латвии на турнир в Норвегии

На сайте организации сообщается, что в команду Харийса Витолиньша включены три вратаря, восемь защитников и 12 нападающих.

В понедельник, 7 ноября, сборная Латвии в ледовом холле "Даугава" проведёт единственную тренировку перед поездкой в Норвегию, которая запланирована на следующий день.

10 ноября сборная Латвии в Тронхейме сыграет с Норвегией, а днём позже - с Данией. Оба матча начнутся в 20:00 по латвийскому времени и будут показаны на телеканле TV6.

Состав сборной Латвии на проверочном турнире в Тронхейме:

Вратари: Эрик Витолс, Рудолфс Лаздиньш и Мариус Баярунс-Галейс.

Защитники: Кристофер Биндулис, Роберт Калькис, Микс Тумановс, Артур Анджанс, Даниель Горшанов, Наурис Сейейс, Патрик Озолс, Харийс Брантс.

Нападающие: Георг Головков, Мартиньш Дзиеркалс, Филипп Бунцис, Ренарс Крастенбергс, Артур Хомяков, Патрик Забусов, Денис Смирнов, Рудолфс Полцс, Рихард Мелналкснис, Оскар Лапинскис, Дарелс Дукурс, Данс Лочмелис.