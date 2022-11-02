Ср, 2.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Объявлен состав сборной Латвии на турнир в Норвегии

rus.tvnet.lv/LETA
Объявлен состав сборной Латвии на турнир в Норвегии
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Хоккеист сборной Латвии Ренарс Крастенбергс
Хоккеист сборной Латвии Ренарс Крастенбергс Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийская федерация хоккея (LHF) объявила состав национальной сборной на предстоящем проверочном турнире в Норвегии.

На сайте организации сообщается, что в команду Харийса Витолиньша включены три вратаря, восемь защитников и 12 нападающих.

В понедельник, 7 ноября, сборная Латвии в ледовом холле "Даугава" проведёт единственную тренировку перед поездкой в Норвегию, которая запланирована на следующий день.

10 ноября сборная Латвии в Тронхейме сыграет с Норвегией, а днём позже - с Данией. Оба матча начнутся в 20:00 по латвийскому времени и будут показаны на телеканле TV6.

Состав сборной Латвии на проверочном турнире в Тронхейме:

Вратари: Эрик Витолс, Рудолфс Лаздиньш и Мариус Баярунс-Галейс.

Защитники: Кристофер Биндулис, Роберт Калькис, Микс Тумановс, Артур Анджанс, Даниель Горшанов, Наурис Сейейс, Патрик Озолс, Харийс Брантс.

Нападающие: Георг Головков, Мартиньш Дзиеркалс, Филипп Бунцис, Ренарс Крастенбергс, Артур Хомяков, Патрик Забусов, Денис Смирнов, Рудолфс Полцс, Рихард Мелналкснис, Оскар Лапинскис, Дарелс Дукурс, Данс Лочмелис. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх