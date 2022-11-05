Илон Маск объявил в пятницу, 4 ноября, что Twitter столкнулся с "огромным падением доходов". Все больше и больше различных рекламодателей прекращают сотрудничество с площадкой после того, как он был куплен Маском за 44 миллиарда долларов, сообщает CNN.
Наступает конец эпохи? У Twitter "огромное падение доходов"
Twitter столкнулся с огромным падением доходов, поскольку группы активистов оказали давление на рекламодателей, хотя ничего не изменилось с точки зрения регулирования контента.
"Мы сделали все возможное, чтобы усмирить активистов. Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке", - написал Маск.
Замечания прозвучали после того, как General Mills и Volkswagen Group подтвердили, что прекращают сотрудничество с Twitter после его покупки Маском.
Один из представителей компании General Mills подтвердил CNN, что сотрудничество с Twitter прекращено.
В отдельном заявлении Volkswagen Group, которой принадлежат такие бренды, как Audi, Porsche и Bentley, также подтвердила, что посоветовала своим брендам "приостановить платную деятельность на сайте микроблогов до дальнейшего уведомления".
После нескольких месяцев неопределенности вокруг приобретения сайта рекламодатели теперь сталкиваются с вопросами о том, как Маск изменит Twitter, который уже активен в пространстве цифровой рекламы, несмотря на свое большое политическое влияние.
Маск, известный как инновационный предприниматель и неоднозначная фигура, пообещал пересмотреть политику модерации контента Twitter и разюлокировать неоднозначных фигур, включая бывшего президента Дональда Трампа.
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