Наступает конец эпохи? У Twitter "огромное падение доходов"

Twitter столкнулся с огромным падением доходов, поскольку группы активистов оказали давление на рекламодателей, хотя ничего не изменилось с точки зрения регулирования контента.

"Мы сделали все возможное, чтобы усмирить активистов. Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке", - написал Маск.

Замечания прозвучали после того, как General Mills и Volkswagen Group подтвердили, что прекращают сотрудничество с Twitter после его покупки Маском.

Один из представителей компании General Mills подтвердил CNN, что сотрудничество с Twitter прекращено.

В отдельном заявлении Volkswagen Group, которой принадлежат такие бренды, как Audi, Porsche и Bentley, также подтвердила, что посоветовала своим брендам "приостановить платную деятельность на сайте микроблогов до дальнейшего уведомления".

После нескольких месяцев неопределенности вокруг приобретения сайта рекламодатели теперь сталкиваются с вопросами о том, как Маск изменит Twitter, который уже активен в пространстве цифровой рекламы, несмотря на свое большое политическое влияние.

Маск, известный как инновационный предприниматель и неоднозначная фигура, пообещал пересмотреть политику модерации контента Twitter и разюлокировать неоднозначных фигур, включая бывшего президента Дональда Трампа.