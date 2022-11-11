Хет-трик Головкова принёс победу сборной Латвии в контрольном матче против Норвегии

Матч завершился со счётом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) в пользу латвийских хоккеистов.

Головков, который ранее не мог закрепиться в составе сборной из-за травм, отметился в этом матче не только хет-триком, но и одной результативной передачей.

Ещё три шайбы в ворота норвежцев отправили Денис Смирнов, Ренарс Крастенбергс и Даниель Горшанов. Хозяева, в свою очередь, ответили голом Сандера Волда Энгебротена и дублем Эскила Волда в ворота латвийского вратаря Эрика Витолса.

В пятницу, 11 ноября, сборная Латвии сыграет проверочный матч против команды Дании. Игра начнётся в 20:00 по латвийскому времени и будет показана на телеканле TV6. Днём позже между собой сыграют Дания и Норвегия.