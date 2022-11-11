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Со следующего года минимальная зарплата увеличится до 620 евро

rus.tvnet.lv
Со следующего года минимальная зарплата увеличится до 620 евро
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Деньги
Деньги Фото: Shutterstock

Президент Эгил Левитс объявил сегодня, 11 ноября, о поправках к Закону о труде, которые предусматривают, что с 1 января следующего года минимальная месячная заработная плата будет составлять не менее 620 евро, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Поправки к Закону о труде также предусматривают, что с 1 января 2024 года минимальная месячная заработная плата будет составлять не менее 700 евро.

Сейм принял поправки к Закону о труде в третьем чтении 27 октября.

Повышение минимальной заработной платы способствует росту доходов населения и в то же время может мотивировать к большей вовлеченности в рынок труда, так как повышение минимальной заработной платы является одним из инструментов сокращения бедности, говорится в аннотации к законопроекту.

Уже сообщалось, что Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) просит президента Эгила Левитса не провозглашать принятые Сеймом 27 октября поправки к Закону о труде, предусматривающие повышение минимальной заработной платы.

Как заявила генеральный директор LDDK Лига Меньгелсоне, при подготовке законопроекта не были соблюдены принципы эффективного законодательства, а также порядок определения и пересмотра минимальной месячной заработной платы, установленный в латвийских нормативных актах.

В LDDK считают, что законопроект во время предвыборной компании был принят наспех, без привлечения социальных партнеров. В процессе принятия решения не были услышаны возражения работодателей относительно последствий повышения минимальной зарплаты.

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