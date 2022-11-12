Вторая по величине криптовалютная биржа в мире FTX объявила о банкротстве

Помимо FTX процесс банкротства затронет другую основанную Бэнкманом-Фридом компанию, Alameda Research, и еще около 130 их дочерних компаний.

"Это не обязательно означает конец этих компаний или потерю ими ценности и способности предоставлять финансы своим клиентам, или выполнять другие функции. В конечном итоге, я надеюсь, мистер Рэй и другие смогут обеспечить наилучший результат", - сказал Бэнкман-Фрид.

Как это скажется на рынке криптовалюты?

Бэнкмэн-Фрид, как публичный игрок на крипторынке, часто говорил от имени инвесторов с американскими регуляторами.

Он активно спонсировал партию демократов перед последними выборами в США и проводил по всей стране массированные рекламные кампании криптовалюты с такими знаменитостями, как Жизель Бундхен и Том Брэди.

Проблемы его компаний коснулись всего рынка криптовалюты. Биткоин на этой неделе потерял 20% стоимости, что усилило давление на остальные компании, от которых требуют доказательств их финансовой стабильности.

В этом году в криптовалютном секторе несколько компаний объявили о банкротстве или подошли близко к нему из-за падения в цене цифровых активов. Еще одна кртиптовалютная компания, BlockFi, в четверг закрыла для клиентов вывод средств из-за ситуации на рынке.

"Банкротство FTX плохо для всех в индустрии. Не смотрите на это как на нашу победу. Уверенность пользователей очень сильно пострадала", - написал в "Твиттере" глава Binance, основного конкурента FTX.

Регуляторы давно говорят о связанных с криптовалютным рынком рисках и возможности того, что они отразятся на финансовой системе в целом - многие "традиционные" управляющие капиталом компании в последние годы приобрели криптоактивы.

Однако аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что проблемы FTX вряд ли затронут биржевые площадки.