Уходящий день был богат на события. Чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET расскажет о самых главных новостях вторника, 15 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 15 НОЯБРЯ ⟩ Обстрел Киева, конфискация авто за пьяное вождение и латвийцы стали хуже жить
Новости Латвии:
Высказывания в распространяемой в YouTube передаче "Лучше знать", по поводу которых Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv), способствуют возникновению давления между разными этническими группами в обществе, однако в конкретном случае состава преступления не усматривается.
Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), падение уровня жизни латвийцев, получающих минимальную зарплату, этой осенью составило около 22%, пишет во вторник издание Dienas Bizness.
Правительство во вторник приняло решение о прекращении чековой лотереи со следующего года.
Государственная полиция встревожена тем, сколько водителей садится за руль в состоянии опьянения выше полутора промилле. Чтобы привлечь к этой проблеме больше внимания, с сегодняшнего дня в рамках очередной кампании в СМИ будут появляться видеоклипы. Впрочем, полиция наибольшие надежды возлагает на изменения в Уголовном законе с новыми наказаниями.
Летом 1975 года в Риге орудовал маньяк-убийца. Убитыми были мужчины - все из КГБ. Убийца мстил чекистам? Когда расследование зашло в тупик, появился новый виток развития: кто-то потребовал у маэстро Раймонда Паулса крупную сумму денег и угрожал убить его.
За рубежом:
Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что Киев обстреляли ракетами - впервые за две недели.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к лидерам G20 и призвал к прекращению войны, сообщает Русская служба ВВС.
Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ в связи с возможной казнью бывшего заключенного Евгения Нужина, который был завербован ЧВК "Вагнер". В ней Пригожин заподозрил спецслужбы США.
Вечером 10 ноября латвийское грузовое судно Friendland вскоре после выхода из порта в Финляндии врезался в буй, сообщает портал Fleetmon.
Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата. За такие преступления, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, виновных будут наказывать публичным отрезанием конечностей и забиванием камнями.
Во вторник число жителей мира превысило отметку в восемь миллиардов, свидетельствует информация ООН. "Эта точка - возможность отпраздновать многообразие и прогресс, обдумывая в то же время общую ответственность человечества за планету", - говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Российская сеть быстрого питания "Вкусно и точка", преобразованная из McDonald's, стала международным предприятием, открыв рестораны в Беларуси, сообщает Euronews.
С понедельника, 14 ноября, граждане России и Украины, прибывающие в Эстонию и проезжающие страну транзитом, будут дополнительно проверяться, чтобы путем анализа полученных данных получить более полное представление о прибывающих в страну, находящихся в ней и о транзите украинских военных беженцев, пишет Rus.Postimees.
В конце прошлой недели болгарская полиция после погони на шоссе задержала роскошный внедорожник Porsche Cayenne, которым управлял гражданин Эстонии. В автомобиле находились десять нелегалов.
Интересное чтиво:
На прошлой неделе скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавший в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому на этой неделе они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.
Также, как в 1969 году, когда человек сделал первый шаг на Луне, мы приближаемся к поворотному моменту - уже в среду, 16 ноября, NASA планирует дать старт миссии Artemis 1 ("Артемида 1"), первой из трех запланированных на данный момент миссий на Луну на самой мощной до сих пор ракете Space Launch System или SLS.
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RUS TVENT предлагает вспомнить о том, как говорили школьники конца 90-х, а также посмотреть, как изменились актеры первого российского школьного ситкома "Простые истины".
В новом выпуске телешоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") были показаны последние моменты со свадебной вечеринки Ольги и Каспара Камбалы, которая не обошлась без конфликтов.
Алла Пугачева и Максим Галкин сегодня, 15 ноября, отмечают 21 год совместной жизни, об этом звезды рассказали в своих соцсетях.
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