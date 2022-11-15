ГЛАВНОЕ ЗА 15 НОЯБРЯ ⟩ Обстрел Киева, конфискация авто за пьяное вождение и латвийцы стали хуже жить

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Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что Киев обстреляли ракетами - впервые за две недели.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к лидерам G20 и призвал к прекращению войны, сообщает Русская служба ВВС.

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ в связи с возможной казнью бывшего заключенного Евгения Нужина, который был завербован ЧВК "Вагнер". В ней Пригожин заподозрил спецслужбы США.

Вечером 10 ноября латвийское грузовое судно Friendland вскоре после выхода из порта в Финляндии врезался в буй, сообщает портал Fleetmon.

Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата. За такие преступления, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, виновных будут наказывать публичным отрезанием конечностей и забиванием камнями.

Во вторник число жителей мира превысило отметку в восемь миллиардов, свидетельствует информация ООН. "Эта точка - возможность отпраздновать многообразие и прогресс, обдумывая в то же время общую ответственность человечества за планету", - говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Российская сеть быстрого питания "Вкусно и точка", преобразованная из McDonald's, стала международным предприятием, открыв рестораны в Беларуси, сообщает Euronews.