Абсолютное ноу-хау из Латгале - о компании, которая занимает 80% мирового рынка

​В СЭЗ Light Guide Optics работает четыре года, но в целом предприятию 20 лет. "Начали они, как я уже говорил, на базе тех знаний, которые были приобретены при производстве оптического волокна еще раньше, и развивают его, совершенствуют. Причем действительно производят его высочайшего качества. Там все свое. У них даже договор с Резекненской академией технологий. Подготавливают группу - специалистов. Там я могу только восхищаться. Действительно, этим предприятием, они умеют работать, думают о будущем, находят большие средства для развития своего предприятия".

Выделил Лачплесис и предприятие из Даугавпилса, которое работает с приборами ночного видения и оптическими прицелами - Pulsar Optics. "Ну, охотники в основном ими пользуются, но это тоже высокотехнологическая продукция. В принципе, они работают второй год реально. Здесь у нас уже создали больше 100 рабочих мест. Открыли сначала линию по производству пластмассовых изделий. Подали дополнительный проект еще на 1,6 млн евро и будут создавать еще порядка 50 новых рабочих мест. И здесь уже будут работать по линии металлообработки", - пояснил он.

Отдельно председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ подчеркнул, что их поддержка не означает, что берутся средства из государственного бюджета, чтобы добавить компаниям: "Они [предприниматели] сначала инвестируют эти деньги или создают новые рабочие места, что тоже инвестиции, заработают деньги, государство получит налоги. И уже от этих дополнительно полученных налогов государство часть вернет".

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Видео: Янис Лачплесис в эфире "Кто вам платит?"

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