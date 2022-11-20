"У нас есть мировой флагман, Силиконовая долина, как в Америке", - рассказывая о Латгальской специальной экономической зоне (СЭЗ), высказалась ее управляющая Ивета Малина-Табуне. В эфире "Кто вам платит?" обсудили высокотехнологические предприятия Латгале.
Абсолютное ноу-хау из Латгале - о компании, которая занимает 80% мирового рынка
"Это компания Латгальской специальной экономической зоны, расположена в Ливанах, называется сейчас Light Guide Optics. Она у нас в Латгальской специальной экономической зоне уже четыре проекта подала, и она производит оптические волокна в основном и продукты - уже готовые. Продукты для инвазивной хирургии.
Например, у них один продукт для хирургии инвазивной простаты, они владеют 80% мирового рынка. Это абсолютное ноу-хау, которое они сами придумали.
Они продают - это вся Америка, Израиль, в принципе, весь мир, куда они поставляют. И это все произведено нашими людьми, придумано нашими людьми, которые находятся в Ливанах", - поделилась Малина-Табуне.
Управляющая Латгальской СЭЗ отметила, что это предприятие высоких технологий. Заручиться поддержкой СЭЗ они попробовали с маленького проекта, а сейчас уже вышли на крупные суммы, последняя из которых - 25 млн евро.
В свою очередь председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ Янис Лачплесис добавил, что это ливанское предприятие не родилось с нуля. Еще в советские времена там было производство, теперь на его месте два предприятия, одно из которых развилось на базе этих знаний, создав действительно высокотехнологичный продукт высочайшего мирового уровня.
В СЭЗ Light Guide Optics работает четыре года, но в целом предприятию 20 лет. "Начали они, как я уже говорил, на базе тех знаний, которые были приобретены при производстве оптического волокна еще раньше, и развивают его, совершенствуют. Причем действительно производят его высочайшего качества. Там все свое. У них даже договор с Резекненской академией технологий. Подготавливают группу - специалистов. Там я могу только восхищаться. Действительно, этим предприятием, они умеют работать, думают о будущем, находят большие средства для развития своего предприятия".
Выделил Лачплесис и предприятие из Даугавпилса, которое работает с приборами ночного видения и оптическими прицелами - Pulsar Optics. "Ну, охотники в основном ими пользуются, но это тоже высокотехнологическая продукция. В принципе, они работают второй год реально. Здесь у нас уже создали больше 100 рабочих мест. Открыли сначала линию по производству пластмассовых изделий. Подали дополнительный проект еще на 1,6 млн евро и будут создавать еще порядка 50 новых рабочих мест. И здесь уже будут работать по линии металлообработки", - пояснил он.
Отдельно председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ подчеркнул, что их поддержка не означает, что берутся средства из государственного бюджета, чтобы добавить компаниям: "Они [предприниматели] сначала инвестируют эти деньги или создают новые рабочие места, что тоже инвестиции, заработают деньги, государство получит налоги. И уже от этих дополнительно полученных налогов государство часть вернет".
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Видео: Янис Лачплесис в эфире "Кто вам платит?"
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