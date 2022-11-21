Весной этого года ведущее в Латвии предприятие по переработке молока и производству мороженого Food Union выпустило мороженое со знаковым названием "Слава України", посвященное солидарности с Украиной. В результате предприятие пожертвует 15 000 евро украинскому Благотворительному Фонду "Голоси дітей" ("Голоса детей"). Пожертвование будет осуществлено при поддержке платформы Ziedot.lv.
"Спасибо всем, кто купил". Средства от продажи мороженого "Слава України" уйдут на помощь детям
В течение лета купить мороженое "Слава України" в упаковке по 850 мл можно было в интернет-магазине Food Union Pienaveikals.lv, а также в торговых точках, откликнувшихся на продажу этого благотворительного продукта. Купить его в размере одной порции можно было в летних точках продажи мороженого Ekselence и Saldmobīlis в Риге и Юрмале, где граждане Украины, предъявив документы, могли получить мороженое бесплатно.
"Тысячи детей и родителей в Украине нуждаются в немедленной помощи - как психологической, так и гуманитарной. Наши психологи ежедневно работают с эвакуированными и разлученными с родителями детьми, детьми с тревогами, паническими атаками, страхами и т. д. Донаты неравнодушных людей позволяют нам быстро реагировать на потребности. На собранные средства мы расширим свое присутствие на юге страны, где много деоккупированных территорий - запустим мобильную бригаду психологов для кризисного консультирования и поддержим семьи базовой гуманитарной помощью", - комментирует соучредитель Фонда "Голоса детей" Елена Розвадовская.
"В основе идеи создания мороженого, посвященного Украине, лежало желание подарить радость людям, в особенности детям, пострадавшим от агрессии России, и лишенными дома и привычной жизни.
Совместная работа команды Food Union по разработке мороженого и мест розничной торговли, поддержавших идею, позволила быстро реализовать проект и поддержать детей Украины в это непростое время. Мы также реализуем другие возможности целенаправленной помощи жителям Украины, как на территории Латвии, так и на территории Украины", – рассказывает руководитель Food Union в странах Центральной и Восточной Европы Сергей Бесхмельницкий.
"Российское вторжение украло детство каждого украинского ребенка. Благодарим Food Union и всех, кто купил специальное мороженое "Слава України", ведь пожертвования помогут самым незащищенным - детям Украины!", - руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.
1 евро с каждого проданного мороженого при поддержке Ziedot.lv передаётся украинскому Благотворительному Фонду "Голоси дітей" ("Голоса детей").
Помимо продаж, сине-жёлтое мороженое по-прежнему будет бесплатно доступно гражданам Украины в Рижском центре поддержки и дневном центре для жителей Украины Common Ground.
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