"Спасибо всем, кто купил". Средства от продажи мороженого "Слава України" уйдут на помощь детям

В течение лета купить мороженое "Слава України" в упаковке по 850 мл можно было в интернет-магазине Food Union Pienaveikals.lv, а также в торговых точках, откликнувшихся на продажу этого благотворительного продукта. Купить его в размере одной порции можно было в летних точках продажи мороженого Ekselence и Saldmobīlis в Риге и Юрмале, где граждане Украины, предъявив документы, могли получить мороженое бесплатно.

"Тысячи детей и родителей в Украине нуждаются в немедленной помощи - как психологической, так и гуманитарной. Наши психологи ежедневно работают с эвакуированными и разлученными с родителями детьми, детьми с тревогами, паническими атаками, страхами и т. д. Донаты неравнодушных людей позволяют нам быстро реагировать на потребности. На собранные средства мы расширим свое присутствие на юге страны, где много деоккупированных территорий - запустим мобильную бригаду психологов для кризисного консультирования и поддержим семьи базовой гуманитарной помощью", - комментирует соучредитель Фонда "Голоса детей" Елена Розвадовская.