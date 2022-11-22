За товары, которые жители покупают в интернет-магазинах или на платформах и получают при отправке из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), включая Великобританию, нужно платить налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке или при таможенном оформлении товаров, напоминает Служба государственных доходов (СГД), с учетом того, что в последнюю пятницу ноября в мире проходит распродажа "Черная пятница".
НДС на онлайн-покупки: перед "Черной пятницей" СГД напоминает о важной информации
СГД отмечает, что покупатель может заплатить НДС в момент покупки, если платформа электронной коммерции, на которой работает продавец, зарегистрирована в ЕС для использования специального режима НДС - IOSS (Import One Stop Shop).
Если коммерсант третьей страны использует режим IOSS, он имеет право включить НДС в цену товара, а в дальнейшем НДС поступает в бюджет страны-получателя. Информация о том, что НДС будет взиматься во время покупки, должна быть четко указана продавцом на платформе электронной коммерции.
При покупке товаров в интернет-магазинах или на площадках электронной коммерции третьих стран СГД предлагает обратить внимание на то, указан ли отдельно НДС в цене товара.
При уплате НДС в момент покупки покупатель получает заказы, стоимость которых не превышает 150 евро, уже растаможенными. Если на платформе электронной коммерции используется специальный режим НДС IOSS, то оформление товаров осуществляется соответствующим почтовым оператором, например, Latvijas pasts или экспресс-почтой, а получателю посылки не нужно выполнять таможенные формальности.
Следует отметить, что оператор почты при оформлении посылки может использовать только информацию, содержащуюся в электронных данных заказа, предоставленных продавцом, в том числе информацию, подтверждающую уплату НДС на момент покупки. В случае, если такие данные по каким-либо причинам недоступны почтовому оператору, посылки предъявляются к таможенному оформлению в общем порядке и за них должен быть уплачен НДС.
Такие ситуации иногда возникают при совершении покупок на площадках, где торгуют физические лица, которые самостоятельно передают данные о посылке почтовому оператору. Для того, чтобы вернуть уплаченный при покупке НДС, после получения посылки человек должен обратиться к администрации интернет-магазина с заявлением о его возмещении, говорится в сообщении СГД.
В свою очередь, если компания третьей страны не зарегистрирована в специальном режиме НДС IOSS, при продаже товаров покупателю в Латвии она не взимает НДС в момент покупки. В этом случае НДС должен быть уплачен получателем посылки в момент таможенного оформления.
Информацию о посылке, подлежащей таможенному оформлению, лицо получает от почтового оператора. Когда получено сообщение о том, что следует осуществить растаможивание, лицо должно выбрать, или будет само декларировать посылку, используя Систему электронного декларирования СГД (EDS), или доверит эту обязанность Latvijas Pasts или экспресс-почте.
В высланном почтой сообщении о подлежащей растаможиванию посылке указана информация, необходимая для оформления в EDS упрощенной Импортной таможенной декларации на почтовые отправления – номер посылки, номер декларации временного хранения (PUD), порядковый номер товара в PUD, вес.
При расчете налогов на коммерческую посылку учитывается как стоимость товара, так и транспортные расходы, связанные с конкретной посылкой.
Чтобы узнать, какой налог придется заплатить за выбранный товар перед совершением онлайн-покупки, СГД предлагает воспользоваться калькулятором расчета налога для почтовых посылок.
В то же время СГД напоминает, что получать в посылках табачные изделия, электронные сигареты и заполняемые флаконы запрещено.
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