НДС на онлайн-покупки: перед "Черной пятницей" СГД напоминает о важной информации

Такие ситуации иногда возникают при совершении покупок на площадках, где торгуют физические лица, которые самостоятельно передают данные о посылке почтовому оператору. Для того, чтобы вернуть уплаченный при покупке НДС, после получения посылки человек должен обратиться к администрации интернет-магазина с заявлением о его возмещении, говорится в сообщении СГД.

В свою очередь, если компания третьей страны не зарегистрирована в специальном режиме НДС IOSS, при продаже товаров покупателю в Латвии она не взимает НДС в момент покупки. В этом случае НДС должен быть уплачен получателем посылки в момент таможенного оформления.

Информацию о посылке, подлежащей таможенному оформлению, лицо получает от почтового оператора. Когда получено сообщение о том, что следует осуществить растаможивание, лицо должно выбрать, или будет само декларировать посылку, используя Систему электронного декларирования СГД (EDS), или доверит эту обязанность Latvijas Pasts или экспресс-почте.

В высланном почтой сообщении о подлежащей растаможиванию посылке указана информация, необходимая для оформления в EDS упрощенной Импортной таможенной декларации на почтовые отправления – номер посылки, номер декларации временного хранения (PUD), порядковый номер товара в PUD, вес.

При расчете налогов на коммерческую посылку учитывается как стоимость товара, так и транспортные расходы, связанные с конкретной посылкой.

Чтобы узнать, какой налог придется заплатить за выбранный товар перед совершением онлайн-покупки, СГД предлагает воспользоваться калькулятором расчета налога для почтовых посылок.

В то же время СГД напоминает, что получать в посылках табачные изделия, электронные сигареты и заполняемые флаконы запрещено.