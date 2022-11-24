В Латвии снижаются цены на бензин

Информация, опубликованная на этой неделе Еврокомиссией, свидетельствует, что на неделе с 15 по 21 ноября литр 95-го бензина стоил в Латвии в среднем 1,752 евро, а на предыдущей неделе, равно как и еще на неделю раньше, его средняя цена составляла 1,795 евро за литр.

При этом средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составила 1,874 евро за литр. На предыдущей неделе в среднем дизельное топливо стоило 1,934 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,959 евро за литр.

Как сообщалось, рекорд средней цены бензина 95-й марки в Латвии был установлен в этом году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена этого бензина составила 2,104 евро за литр, а рекордная средняя цена на дизельное топливо была зафиксирована за неделе с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.