Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В пятницу количество аварий перевалило за полторы сотни; пострадали 13 человек

rus.tvnet.lv/LETA
В пятницу количество аварий перевалило за полторы сотни; пострадали 13 человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: TVNET aculiecinieks

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Государственная полиция.

В результате ДТП травмы получили 13 человек, в том числе два пешехода.

За превышение скорости оштрафованы 76 водителей, за агрессивное вождение - трое водителей.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны восемь человек.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в минувшие сутки составлено 280 протоколов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх