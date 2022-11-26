В пятницу количество аварий перевалило за полторы сотни; пострадали 13 человек

В результате ДТП травмы получили 13 человек, в том числе два пешехода.

За превышение скорости оштрафованы 76 водителей, за агрессивное вождение - трое водителей.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны восемь человек.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в минувшие сутки составлено 280 протоколов.