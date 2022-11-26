В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Государственная полиция.
В пятницу количество аварий перевалило за полторы сотни; пострадали 13 человек
В пятницу количество аварий перевалило за полторы сотни; пострадали 13 человек
В результате ДТП травмы получили 13 человек, в том числе два пешехода.
За превышение скорости оштрафованы 76 водителей, за агрессивное вождение - трое водителей.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны восемь человек.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения в минувшие сутки составлено 280 протоколов.
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