"Между смертью и тюрьмой". Пацифиста, сбежавшего от отправки в Украину и угроз командира, возвращают в часть

Но суд доводы пацифиста и его защиты отклонил. Мобилизация признана законной, решение суда вступило в силу. Сразу после суда Березину стали звонить из воинской части на Васильевском острове, куда его временно прикомандировал следователь, с требованием срочно туда явиться. Срок проверки, которую СКР возбудил после явки туда Березина в октябре, истек 26 ноября.

Уведомления о результатах проверки солдат и его защитник из ведомства не получили, поэтому адвокат Иванов из суда отправился в военно-следственный отдел СКР. Ответ, который ему выдали, был готов еще 24 ноября, рассказал Би-би-си Иванов. Следствие не обнаружило нарушений закона при мобилизации Березина.

Материалы для проверки возможных противоправных действий полковника Смердова по заявлению Березина военные следователи направили коллегам в отдел СКР по Воронежскому гарнизону. Результаты этой проверки защите пока неизвестны.

Обратно в Каменку

Березин и раньше говорил Би-би-си, что по своим убеждениям не может никого убивать, и в случае отправки на фронт его "просто убьют". А находиться под командованием Смердова для него тем более опасно, утверждал он.

Сразу после суда Березину стало плохо, и его подруга Марина Цыганова повезла его в больницу. Цыганова много лет помогает сироте Березину, она первой публично заявила об угрозах командира в его адрес, к ней домой он приехал на такси, сбежав из части. Но следователи в ходе проверки ее даже не опросили, рассказал Би-би-си адвокат Иванов.

После больницы Березин отправился в воинскую часть на Васильевском острове. Когда он туда добрался, ему сообщили, что за ним приедут из военной комендатуры и увезут в Каменку - в ту же часть, куда он попал в сентябре. Узнав об этом, к Березину срочно выехал его адвокат. Оснований оставлять его в части на Васильевском острове после решения суда и окончания проверки - нет, признает защитник.