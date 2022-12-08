Ратинику сняли с должности главы Комитета образования Рижской думы

За освобождение Ратиники от должности проголосовали восемь депутатов, один воздержался, а против никто не проголосовал.

TVNET уже сообщал, что изначально отстранить Ратинику не удалось, так как на голосовании не было кворума.

Снятие Ратиники с должности было возбуждено мэром Риги Мартиньшем Стакисом, который указал на проблемы в принятии решений комитета, подчеркнув, что несколько существенных вещей были решены с опозданием и поспешно.

Партия "Для развития Латвии" (членом которой является Ратиника) является партнером коалиции Рижской думе, в соответствии с договором о сотрудничестве "Прогрессивных", "За!" и "Для развития Латвии". Руководитель фракции Виестур Зепс сообщил агентству LETA, что в такой ситуации дальнейшее сотрудничество в коалиции уже невозможно.

Если "Для развития Латвии" решит покинуть правящую коалицию, то в дальнейшем ее будут формировать фракция "За!/Погрессивные", фракция Латвийского объединения регионов и Национального объединения, "Новое Единство" и "Консервативные". Даже с учетом выхода "Для развития Латвии", в коалиции будет 34 из 60 депутатов думы.