История лишения телеканала "Дождь" лицензии все еще остается одной из главных историй. Внутри самого телеканала есть несогласие о будущем. А поэт Дмитрий Быков и вовсе отменил из-за этого мероприятие в Риге. Но кроме "Дождя" хватает важных и заметных событий. О них и главных новостях Латвии и мира за четверг, 8 декабря, пишет RUS TVNET в своей ежедневной подборке.
Главное за 8 декабря ⟩ Внутренние противоречия "Дождя", самые богатые семьи Латвии и концерт Веры Брежневой
Новости Латвии:
Скандал вокруг телеканала "Дождь", у которого латвийский медиарегулятор забрал лицензию на вещание, не утихает уже несколько дней. Пока главный редактор телеканала Тихон Дзядко извиняется за неуместные слова бывшего журналиста "Дождя" Алексея Коростелева о помощи российской армии, генеральный директор телеканала со слезами просит уволенного журналиста вернуться на работу.
В среду, 7 декабря, недалеко от Рижской ГЭС фура буквально расплющила легковой автомобиль, свидетельствует опубликованная в соцсетях информация.
Российская актриса Чулпан Хаматова, на данный момент проживающая в Латвии, подписала заявление портала "Медуза" в поддержку телеканала "Дождь". Ранее ее работодатель - руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис - критиковал телеканал. Накануне режиссер высказался в соцсетях.
Российский поэт и писатель Дмитрий Быков, который планировал провести в Риге творческий вечер 20 декабря в Splendid Palace, заявил об отмене мероприятия "в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии". Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Ходорковский Live".
"Добрый вечер! Добрий вечір! Labvakar! Всем привет!" - сказала Вера Брежнева со сцены кинотеатра Splendid Palace. 7 декабря в Риге состоялся долгожданный концерт украинской знаменитости, который прошел с полным аншлагом.
В компенсации за подорожание используемой для отопления жилья электроэнергии было отказано в 14,4% случаев, так как заявки были заполнены неправильно, сообщил директор предприятия ZZ Dats и разработчик epakalpojumi.lv Эджус Жейрис.
Во всех двадцати магазинах Lidl в Латвии успешно завершен переход на новые электронные ценники (ЭЦ). С введением ЭЦ прежние, бумажные, ценники в магазинах Lidl теперь полностью заменены цифровыми. Подсчитано, что переход на ЭЦ позволит торговой сети Lidl сэкономить не менее 1,8 млн листов бумаги, сообщили RUS TVNET в компании.
В публичной критике мэра Огре Эгила Хельманиса по поводу "некачественных новогодних елок" жители усмотрели признаки травли специалиста по закупкам.
На улицах столицы видно, что на обочинах стоят заснеженные машины, которые не двигались уже долгое время. Снежные шапки образовались не только на них, но и вокруг, что может мешать передвижению пешеходов и перемещению другого транспорта.
Самые богатые семьи Латвии в этом году работают в сферах банковского дела, строительства, издательства, недвижимости и транспорта. Как свидетельствует обобщение миллионеров, проведенное Dienas Bizness, в этом году наиболее значительные активы находятся в собственности семьи Липманов.
За рубежом:
После того, как латвийский регулятор аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности, канал будет недоступен и в Литве и Эстонии.
Президент России Владимир Путин на войне с Украиной потерпел поражение во всех направлениях, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
Президент России Владимир Путин наконец признал, что Россия совершает удары по энергетическим объектам в Украине.
Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо после того, как тот попытался распустить законодательный орган страны. Президентскую присягу приняла вице-президент Дина Болуарте, а теперь уже бывший лидер страны появился на фотографиях в полицейском участке - сообщается, что он был задержан.
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, который последние несколько дней провёл в больнице с тяжёлым инфекционным заболеванием, сообщил в Twitter о скорой выписке.
Интересное чтиво:
В Советском Союзе секса не было. Однако как в межвоенный период, так и в советские годы мужчин за однополые половые связи наказывали. Поэтому в архиве латвийского государства можно найти свидетельства истории, в том числе уголовные дела о практике наказания гомосексуалов - полицейские протоколы и справочные материалы, документы судов. В отличие от других бывших советских республик в Латвии у ученых есть право доступа к этим документам.
На прошлой неделе российские пропагандисты выдали в своих передачах пару новых откровений. Во-первых, Владимир Соловьев ясно указал, что Украина как государство не должна существовать, потому что это сатанинская страна. Также была внесена ясность относительно того, почему происходящее в Украине нельзя называть войной. Не потому, что войны нет, а для того, чтобы Россия могла бы и дальше оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН.
На встрече с членами Совета по правам человека президент РФ отказался давать гарантии того, что Россия не применит ядерное оружие первой.
Rus.Postimees поговорил с украинским блогером Владимиром Золкиным, который с начала войны в Украине беседует перед камерой с российскими пленными и публикует эти интервью на своем YouTube-канале.
О том, как жарко было в аккаунтах звезд, рассказываем в рубрике "Звезды повышают градус".
Быстро приближается время, когда кухня почти каждого дома превратится в салатную фабрику. Во время праздников нет недостатка в вариантах, которые можно подать к столу, но оливье, безусловно, является одним из самых популярных праздничных салатов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!