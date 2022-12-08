Главное за 8 декабря ⟩ Внутренние противоречия "Дождя", самые богатые семьи Латвии и концерт Веры Брежневой

Президент России Владимир Путин наконец признал, что Россия совершает удары по энергетическим объектам в Украине.

Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо после того, как тот попытался распустить законодательный орган страны. Президентскую присягу приняла вице-президент Дина Болуарте, а теперь уже бывший лидер страны появился на фотографиях в полицейском участке - сообщается, что он был задержан.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, который последние несколько дней провёл в больнице с тяжёлым инфекционным заболеванием, сообщил в Twitter о скорой выписке.

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В Советском Союзе секса не было. Однако как в межвоенный период, так и в советские годы мужчин за однополые половые связи наказывали. Поэтому в архиве латвийского государства можно найти свидетельства истории, в том числе уголовные дела о практике наказания гомосексуалов - полицейские протоколы и справочные материалы, документы судов. В отличие от других бывших советских республик в Латвии у ученых есть право доступа к этим документам.