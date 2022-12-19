Латвия пожертвовала вакцины против Covid-19 уже на 22 млн евро. И продолжает получать новые

Два года назад, когда пандемия была в разгаре, появились первые вакцины. Учитывая их ограниченную доступность, Еврокомиссия организовала единую закупку для стран-членов.

Специалисты рассчитали оптимальное количество вакцин, но страны сами выбирали, сколько и какие вакцины резервировать из теоретически доступного количества. Латвия, допустив болезненную ошибку на первом этапе, потом предпочла заказать все доступные вакцины.

Теперь это дает обратный эффект. Желающих делать прививку мало, но вакцины продолжают поступать.

В следующем году в Латвию будет доставлено в четыре раза больше вакцин, чем потребуется. Крупные прививочные центры закрыты. В Центре инфектологии делают прививку от ковида два раза в неделю, приходит чуть более десяти человек. Чаще всего процесс проходит у семейных врачей.

В этом году наибольшее количество прививок было в январе - 231 тысяча, в феврале - 65 тысяч и далее с каждым месяцем все меньше и меньше, а в июне всего три с половиной тысячи.

Лишь в сентябре и октябре, когда появились вакцины против омикронных вариантов ковида, интерес к вакцинации немного возрос.

"На данный момент да, мы видим, что уровень вакцинации снизился. Это проблема не только нашей страны, но и других европейских стран",