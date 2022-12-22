За 11 месяцев в Латвии было произведено на 15% меньше электроэнергии

В том числе на гидроэлектростанциях (ГЭС) Даугавы было произведено 2497 ГВт/ч электроэнергии, что на 4,2% больше, чем в тот же период 2021 года, а количество электроэнергии, произведенной малыми ГЭС, увеличилось на 19,4% - до 72 075 мегаватт-часов (МВт/ч).

Теплоэлектростанции (ТЭЦ) за 11 месяцев 2022 года произвели 824 156 МВт/ч электроэнергии, что на 49% меньше, чем годом ранее в этот же период.

Из биомассы за 11 месяцев 2022 года было произведено 309 243 МВт/ч электроэнергии, что на 7% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, путем когенерации - 77 087 МВт/ч электроэнергии, что на 63,6% меньше, а с помощью биогаза произведено 216 071 МВт/ч электроэнергии, что на 12,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ветряные электростанции за 11 месяцев текущего года произвели 163 666 МВт/ч электроэнергии, что на 29% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, а солнечные электростанции - 5 241 МВт/ч электроэнергии, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году за тот период.

Потребление электроэнергии в Латвии за 11 месяцев составило 6445 ГВт/ч, что на 3,7% меньше, чем за соответствующий период 2021 года.