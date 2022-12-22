За 11 месяцев этого года в Латвии было произведено 4157 гигаватт-часов (ГВт/ч) электроэнергии, что на 15% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, следует из обзора латвийского рынка электроэнергии, подготовленного оператором системы передачи АО Augstsprieguma tīkls.
За 11 месяцев в Латвии было произведено на 15% меньше электроэнергии
В том числе на гидроэлектростанциях (ГЭС) Даугавы было произведено 2497 ГВт/ч электроэнергии, что на 4,2% больше, чем в тот же период 2021 года, а количество электроэнергии, произведенной малыми ГЭС, увеличилось на 19,4% - до 72 075 мегаватт-часов (МВт/ч).
Теплоэлектростанции (ТЭЦ) за 11 месяцев 2022 года произвели 824 156 МВт/ч электроэнергии, что на 49% меньше, чем годом ранее в этот же период.
Из биомассы за 11 месяцев 2022 года было произведено 309 243 МВт/ч электроэнергии, что на 7% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, путем когенерации - 77 087 МВт/ч электроэнергии, что на 63,6% меньше, а с помощью биогаза произведено 216 071 МВт/ч электроэнергии, что на 12,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ветряные электростанции за 11 месяцев текущего года произвели 163 666 МВт/ч электроэнергии, что на 29% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, а солнечные электростанции - 5 241 МВт/ч электроэнергии, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году за тот период.
Потребление электроэнергии в Латвии за 11 месяцев составило 6445 ГВт/ч, что на 3,7% меньше, чем за соответствующий период 2021 года.
В ноябре в Латвии было произведено 493 477 МВт/ч электроэнергии, что на 15,6% больше, чем в прошлом году в том же месяце, а потребление электроэнергии составило 598 168 МВт/ч, что на 4,6% меньше, чем в ноябре прошлого года.
В обзоре рынка электроэнергии отмечается, что потребление электроэнергии в Латвии было на 82% обеспечено за счет местного производства, что значительно больше по сравнению с наблюдавшейся с начала лета тенденцией производства только от 38 до 51% от потребности. В ноябре недостающее количество электроэнергии - 104 691 МВт/ч - было импортировано из соседних стран.
В ноябре по сравнению с октябрем сократился на 17% импорт электроэнергии в страны Балтии, а также изменилась его структура: на 87% больше было импортировано из Польши, а импорт из стран Скандинавии, которые сохраняют статус основного экспортера в страны Балтии, сократился - из Финляндии импортировано на 36% меньше электроэнергии, а из Швеции - на 12%.
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