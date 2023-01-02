Повышение акцизов, зарплат и выплат по алиментам: какие изменения принес 2023 год?

Для тех родителей, у которых ребенок появится на свет начиная с 1 января 2023 года, выплата родительского пособия увеличивается на один месяц. Теперь каждый из родителей может находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в течение 2 месяцев. Этот отпуск не может быть передан другому родителю. Отпуск можно брать в любое время до достижения ребенком 8 лет, причем оба родителя могут пользоваться им одновременно. Такие нововведения приняты из-за Директивы 2019/1158 о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.

Также увеличивается размер родительского пособия для работающих родителей. Помощь увеличат с 30 до 50 процентов от размера назначенного пособия, если родитель начинает работать в то время, когда еще может получать пособие. Изменения коснутся тех родителей, которые работают и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или получают доход как самозанятое лицо.