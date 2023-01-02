Новый 2023 год принес жителям Латвии много изменений в социальной и налоговой сферах. Это и повышение минимальной зарплаты, и увеличение родительского пособия, и другие нововведения. RUS TVNET собрал для вас все самое важное.
Повышение акцизов, зарплат и выплат по алиментам: какие изменения принес 2023 год?
Изменения в социальной сфере
Одно из самых важных и заметных изменений - это повышение минимальной заработной платы с 500 до 620 евро (до уплаты налогов). Об этом договорилось правительство, приняв поправки к Закону о труде. Отметим, что в Литве минимальная зарплата уже сейчас составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.
По данным Центрального статистического управления, в 2021 году из 837 444 работников в Латвии 149 173 получали минимальную заработную плату или еще меньше. В свою очередь, например, в 2020 году их было 140 230, а в 2019 году - 152 666.
Кроме того, увеличение "минималки" повлечет за собой и увеличение ежемесячного платежа для плательщиков алиментов. Так, с 1 января за ребенка до 7 лет надо будет платить 155 евро (то есть на 30 евро больше), а за детей старше семи лет - 186 евро (что на 36 евро больше). Но следует учесть, что повышение платежа по алиментам касается только физических лиц. Выплаты из государственного Гарантийного фонда алиментов остаются такими же - 107,5 евро для детей в возрасте до семи лет и 129 евро - для детей старше семи лет.
Для тех родителей, у которых ребенок появится на свет начиная с 1 января 2023 года, выплата родительского пособия увеличивается на один месяц. Теперь каждый из родителей может находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в течение 2 месяцев. Этот отпуск не может быть передан другому родителю. Отпуск можно брать в любое время до достижения ребенком 8 лет, причем оба родителя могут пользоваться им одновременно. Такие нововведения приняты из-за Директивы 2019/1158 о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.
Также увеличивается размер родительского пособия для работающих родителей. Помощь увеличат с 30 до 50 процентов от размера назначенного пособия, если родитель начинает работать в то время, когда еще может получать пособие. Изменения коснутся тех родителей, которые работают и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или получают доход как самозанятое лицо.
В 2023 года немного увеличивается возраст выхода на пенсию - так, с 1 января латвийцы, достигшие возраста 64 лет и 6 месяцев (годом ранее - 64 года и 3 месяца), будут иметь право на государственную пенсию по старости, если стаж страхования составит не менее 15 лет. Лица, имеющие как минимум 30-летний страховой стаж, будут иметь право досрочно выйти на пенсию, то есть за два года до достижения общего пенсионного возраста. В 2023 году выйти на пенсию досрочно смогут люди, достигшие возраста 62 лет и 6 месяцев. Напомним, что с 2014 года пенсионный возраст постепенно увеличивается - ежегодно на 3 месяца до достижения 65-летнего возраста в 2025 году.
Изменения в налогах
Для того, чтобы продолжать получать льготы по налогу на недвижимость, жители Риги должны были до 1 января 2023 года зарегистрировать свой официальный электронный адрес или дать свое согласие на электронное общение с Управлением муниципальных доходов Рижской думы.
Если электронная почта не будет зарегистрирована, то с 1 января льготы по налогу на недвижимости не будут применяться. А владельцы получат уведомления о необходимости заплатить налог в полном объеме. Но 2023 год будет переходным периодом - если до 15 декабря владелец оформит официальный электронный адрес или согласится вести общение с Управлением муниципальных доходов в электронной форме, то он получит скидку по налогу за весь год или ему произведут перерасчет.
Также с 1 января 2023 года изменятся ставки акцизного налога на табачные изделия и жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, компоненты их приготовления (жидкости для э-сигарет) и продукты-заменители табака. Торговцы должны провести инвентаризацию и оплатить разницу в акцизном сборе за табачные изделия и жидкости для электронных сигарет, которые находятся на складе.
Служба государственных доходов (VID) приводит пример, как повышение ставки акцизного налога может повлиять на розничную цену табачных изделий.
Повышение акциза изменит цены и на жидкости для электронных сигарет, компоненты для их приготовления и табачные заменители.
Больше о рынке электронных сигарет и заменителей табака в Латвии вы можете прочитать в исследовании RUS TVNET.
Также VID сообщил, что до конца 2023 года продлен особый режим налогов с авторского вознаграждения. Таким образом, получатели авторского вознаграждения и в 2023 году смогут продолжить платить налоги, не регистрируясь в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Какие еще новинки принесет 2023 год?
С 1 мая 2023 года eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии. На данный момент примерно у 500 500 жителей Латвии нет действительной eID-карты. Напомним, что за проживание без действующего документа, удостоверяющего личность, налагается предупреждение или штраф в размере до семи штрафных единиц (35 евро).
Все, что надо знать о введении eID-карты, можно прочитать в разборе RUS TVNET.
Кроме того, в первой половине 2023 года eID-карта станет обязательной для того, чтобы пользоваться льготами на проезд в региональном общественном транспорте (автобусном и железнодорожном). После модернизации системы будет нужна только одна eID-карта, а другие удостоверения (например, инвалидов, многодетных семей и т. д.) больше не потребуются.
С 1 января 2023 года Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) будет осуществлять надзор по делам Сиротских судов о внесемейном уходе. Также теперь Сиротские суды обязаны сообщать в VBTAI о повторном прекращении права опеки одного и того же родителя над одним и тем же ребенком.
С 1 июля 2023 года лица, которые получили ВНЖ в Латвии, и члены их семей, постоянно проживающие в стране, смогут получать государственные социальные пособия.
В последние дни 2022 года правительство приняло поправки, которые позволяют в случае простудных заболеваний (насморк, кашель, повышенная температура тела) оформить "больничный" (лист нетрудоспособности А) - дистанционно, без визита к семейному врачу. В 2023 году дистанционно открыть больничный лист сможет семейный врач или лицо его замещающее. При этом врач обязан произвести осмотр не позднее чем на пятый день с начала нетрудоспособности. Если состояние здоровья пациента улучшилось и посещение врача не требуется, то закрытие "больничного" может быть согласовано по телефону.
2023 год принесет нам и окончание чековой лотереи, которую устраивал VID. Чеки можно подавать до 5 января 2023 года, таким образом, последний розыгрыш декабрьских чеков состоится в январе, а информация о выигравших чеках будет опубликована на сайте чековой лотереи во второе воскресенье января.
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