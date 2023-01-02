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Повышение акцизов, зарплат и выплат по алиментам: какие изменения принес 2023 год?

Сергей Тихомиров rus.tvnet.lv
Повышение акцизов, зарплат и выплат по алиментам: какие изменения принес 2023 год?
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Документы. Иллюстративное фото
Документы. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Новый 2023 год принес жителям Латвии много изменений в социальной и налоговой сферах. Это и повышение минимальной зарплаты, и увеличение родительского пособия, и другие нововведения. RUS TVNET собрал для вас все самое важное.

Изменения в социальной сфере

Одно из самых важных и заметных изменений - это повышение минимальной заработной платы с 500 до 620 евро (до уплаты налогов). Об этом договорилось правительство, приняв поправки к Закону о труде. Отметим, что в Литве минимальная зарплата уже сейчас составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.

По данным Центрального статистического управления, в 2021 году из 837 444 работников в Латвии 149 173 получали минимальную заработную плату или еще меньше. В свою очередь, например, в 2020 году их было 140 230, а в 2019 году - 152 666. 

Кроме того, увеличение "минималки" повлечет за собой и увеличение ежемесячного платежа для плательщиков алиментов. Так, с 1 января за ребенка до 7 лет надо будет платить 155 евро (то есть на 30 евро больше), а за детей старше семи лет - 186 евро (что на 36 евро больше). Но следует учесть, что повышение платежа по алиментам касается только физических лиц. Выплаты из государственного Гарантийного фонда алиментов остаются такими же - 107,5 евро для детей в возрасте до семи лет и 129 евро - для детей старше семи лет.

Для тех родителей, у которых ребенок появится на свет начиная с 1 января 2023 года, выплата родительского пособия увеличивается на один месяц. Теперь каждый из родителей может находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в течение 2 месяцев. Этот отпуск не может быть передан другому родителю. Отпуск можно брать в любое время до достижения ребенком 8 лет, причем оба родителя могут пользоваться им одновременно. Такие нововведения приняты из-за Директивы 2019/1158 о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.

Также увеличивается размер родительского пособия для работающих родителей. Помощь увеличат с 30 до 50 процентов от размера назначенного пособия, если родитель начинает работать в то время, когда еще может получать пособие. Изменения коснутся тех родителей, которые работают и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или получают доход как самозанятое лицо.

В 2023 года немного увеличивается возраст выхода на пенсию - так, с 1 января латвийцы, достигшие возраста 64 лет и 6 месяцев (годом ранее - 64 года и 3 месяца), будут иметь право на государственную пенсию по старости, если стаж страхования составит не менее 15 лет. Лица, имеющие как минимум 30-летний страховой стаж, будут иметь право досрочно выйти на пенсию, то есть за два года до достижения общего пенсионного возраста. В 2023 году выйти на пенсию досрочно смогут люди, достигшие возраста 62 лет и 6 месяцев. Напомним, что с 2014 года пенсионный возраст постепенно увеличивается - ежегодно на 3 месяца до достижения 65-летнего возраста в 2025 году.

Изменения в налогах

Для того, чтобы продолжать получать льготы по налогу на недвижимость, жители Риги должны были до 1 января 2023 года зарегистрировать свой официальный электронный адрес или дать свое согласие на электронное общение с Управлением муниципальных доходов Рижской думы.

Если электронная почта не будет зарегистрирована, то с 1 января льготы по налогу на недвижимости не будут применяться. А владельцы получат уведомления о необходимости заплатить налог в полном объеме. Но 2023 год будет переходным периодом - если до 15 декабря владелец оформит официальный электронный адрес или согласится вести общение с Управлением муниципальных доходов в электронной форме, то он получит скидку по налогу за весь год или ему произведут перерасчет. 

Также с 1 января 2023 года изменятся ставки акцизного налога на табачные изделия и жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, компоненты их приготовления (жидкости для э-сигарет) и продукты-заменители табака. Торговцы должны провести инвентаризацию и оплатить разницу в акцизном сборе за табачные изделия и жидкости для электронных сигарет, которые находятся на складе.

Служба государственных доходов (VID) приводит пример, как повышение ставки акцизного налога может повлиять на розничную цену табачных изделий.

Повышение ставки акцизного налога может повлиять на цену табачных изделий
Повышение ставки акцизного налога может повлиять на цену табачных изделий Фото: Vid.gov.lv/текст авторский

Повышение акциза изменит цены и на жидкости для электронных сигарет, компоненты для их приготовления и табачные заменители. 

Влияние повышения акцизного налога на жидкости для электронных сигарет и заменителей табака
Влияние повышения акцизного налога на жидкости для электронных сигарет и заменителей табака Фото: Vid.gov.lv/текст авторский

Больше о рынке электронных сигарет и заменителей табака в Латвии вы можете прочитать в исследовании RUS TVNET. 

Также VID сообщил, что до конца 2023 года продлен особый режим налогов с авторского вознаграждения. Таким образом, получатели авторского вознаграждения и в 2023 году смогут продолжить платить налоги, не регистрируясь в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Какие еще новинки принесет 2023 год?

С 1 мая 2023 года eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии. На данный момент примерно у 500 500 жителей Латвии нет действительной eID-карты. Напомним, что за проживание без действующего документа, удостоверяющего личность, налагается предупреждение или штраф в размере до семи штрафных единиц (35 евро).

Все, что надо знать о введении eID-карты, можно прочитать в разборе RUS TVNET.

Кроме того, в первой половине 2023 года eID-карта станет обязательной для того, чтобы пользоваться льготами на проезд в региональном общественном транспорте (автобусном и железнодорожном). После модернизации системы будет нужна только одна eID-карта, а другие удостоверения (например, инвалидов, многодетных семей и т. д.) больше не потребуются. 

С 1 января 2023 года Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) будет осуществлять надзор по делам Сиротских судов о внесемейном уходе. Также теперь Сиротские суды обязаны сообщать в VBTAI о повторном прекращении права опеки одного и того же родителя над одним и тем же ребенком.

С 1 июля 2023 года лица, которые получили ВНЖ в Латвии, и члены их семей, постоянно проживающие в стране, смогут получать государственные социальные пособия.

В последние дни 2022 года правительство приняло поправки, которые позволяют в случае простудных заболеваний (насморк, кашель, повышенная температура тела) оформить "больничный" (лист нетрудоспособности А) - дистанционно, без визита к семейному врачу. В 2023 году дистанционно открыть больничный лист сможет семейный врач или лицо его замещающее. При этом врач обязан произвести осмотр не позднее чем на пятый день с начала нетрудоспособности. Если состояние здоровья пациента улучшилось и посещение врача не требуется, то закрытие "больничного" может быть согласовано по телефону.

2023 год принесет нам и окончание чековой лотереи, которую устраивал VID. Чеки можно подавать до 5 января 2023 года, таким образом, последний розыгрыш декабрьских чеков состоится в январе, а информация о выигравших чеках будет опубликована на сайте чековой лотереи во второе воскресенье января.

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