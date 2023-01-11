Хаотичный отказ от политики нулевого коронавируса дорого обходится Китаю. Вирус бесконтрольно бушует в стране, во многих больницах кризис. Прогнозируется, что в этой волне умрет еще около миллиона человек. Тем временем китайское правительство должно подумать о том, как защитить свои решения последних лет и как найти наиболее выгодных друзей за границей.
СМИ: Китай планирует улучшить отношения с Западом и дистанцироваться от России
По данным Financial Times (FT), потеря миллиона человек от Covid-19 станет болезненным ударом по репутации Си Цзиньпина. Пропаганде будет очень сложно найти правильные выражения, чтобы продолжать утверждать, что "политика, проводимая лидером, была верна".
Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" сильно ударила по экономике страны. Это признают и в высших кругах Пекина. Вот почему в настоящее время в Пекине проводится фундаментальный экономический и внешнеполитический разбор. Китай собирает идеи о том, как улучшить дипломатические и экономические связи с внешним миром.
Ряд новых идей возник в октябре, когда состоялся 20-й съезд Коммунистической партии Китая, самое важное событие в политической жизни страны. Си и его сторонники укрепили там свою власть. Сейчас Си Цзиньпин и его команда ищут способы изменить политический курс страны, чтобы не возникало значительных внутренних проблем.
С экономической точки зрения основными целями являются восстановление экономического роста Китая, повышение уровня жизни миллионов крестьян, стабилизация рынка недвижимости и преодоление кризиса, затронувшего финансовый рынок и ряд местных органов власти.
Международный валютный фонд прогнозировал, что рост Китая может достичь 4,4% в этом году, но экономисты считают, что эта цифра может быть еще выше.
"Учитывая, что Китай мог надеяться на рост в 5% в 2022 году, а в реальности достичь 3%, в принципе, их цель в этом году может составить 7%, а в реальности превысить пять", - рассуждает профессор из Гонконгского университета.
С дипломатической точки зрения главной целью Китая является улучшение отношений с рядом стран Запада, учитывая, что в последние годы Китай чувствовал себя "изолированным". В центре внимания Европа, потерявшая доверие к Китаю, который оказывал "молчаливую поддержку" России в ее войне в Украине.
"Неудачная военная авантюра России в Украине значительно снизила заинтересованность Китая в укреплении инвестиций и двусторонних отношений с Москвой", - указал эксперт по Китаю британского аналитического центра Chatham House.
Хотя Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в декабре пообещали укреплять связи между двумя странами, китайские официальные лица в частных беседах с FT раскрыли истинное отношение Пекина к политике Москвы в плане Украины. Некоторые мнения весьма интересны. "Путин сошел с ума. Вторжение в Украину было решено очень небольшой группой людей. Китай не может просто так следовать за Россией", - заявил FT китайский чиновник на условиях анонимности.
Настороженное отношение к России
Следует отметить, что одной из причин, по которой Си хочет дать оценку не только экономической политике Пекина, но и дипломатическим связям, являются именно отношения с Москвой. Китай считает вполне реальной вероятность того, что России не удастся победить Украину и что она выйдет из этого конфликта "малой державой", потерпевшей тяжелые поражения как в экономическом, так и в политическом плане.
Китайские официальные лица говорят в частных беседах, что, несмотря на пропаганду, реальность такова, что степень недоверия между двумя странами растет. Недоверие к Путину тоже растет.
Пять разных китайских чиновников за девять месяцев рассказали FT, что Путин не проинформировал Пекин о своих планах начать полномасштабную войну в Украине до ее начала.
Это кажется немного странным, учитывая, что всего за 20 дней до начала войны - 4 февраля прошлого года - после встречи Си и Путина Китай и Россия с гордостью объявили всему миру, что "китайско-российское сотрудничество и дружба не знают границ".
Ни Китай, ни Россия не обнародовали содержание февральских переговоров, поэтому неясно, о чем говорили два лидера. Однако FT стало известно, что Путин сообщил Си, что Россия не исключает принятия каких-либо мер в случае нападения на российскую территорию.
Официальные лица говорят, что это был сигнал о потенциальном и ограниченном военном вмешательстве (начале специальной военной операции), а не о полномасштабном военном вторжении и войне, которую развязал Путин.
Именно поэтому Лэ Юйчэн, который был заместителем министра иностранных дел Китая и главным экспертом по России, после начала войны потерял свой пост. Лэ считался одним из основных кандидатов на пост министра иностранных дел Китая, но сейчас он является заместителем главы Государственного управления радиовещания и телевидения Китая.
Сейчас китайские дипломаты ищут способы реабилитировать Китай в глазах Европы, подчеркивая, что война Путина не только не согласовывалась с Пекином, но и Китай совершенно не знал о намерениях Москвы.
Китай хочет улучшить отношения с Европой, чтобы уменьшить свою изоляцию на международной арене. Кроме того, китайские официальные лица также ищут способы улучшить отношения с Соединенными Штатами.
"Главная цель пекинских дипломатов - восстановить доверие к себе и убедить европейских коллег в том, что их отношения с Москвой можно использовать, например, для сдерживания Путина от применения ядерного оружия", - подтвердили FT несколько дипломатов как из Китая, так и из Европы.
Конечно, у Китая есть и свои интересы в Украине, поэтому стратегия Пекина предусматривает стать потенциальным посредником в мирном процессе, а также полноценно участвовать в восстановлении послевоенной Украины.
Си уже заявил на декабрьских переговорах с Путиным, что "видит себя на стороне мира, а не войны".
Еще одним признаком того, что Китай ищет способы улучшить отношения с Западом, является понижение в должности Чжао Лицзяня. Сейчас он является заместителем главы Департамента по госграницам и морским делам Китая, хотя ранее был представителем Министерства иностранных дел.
У Чжао почти два миллиона подписчиков в Twitter, и он часто использовал этот аккаунт, чтобы критиковать Запад - например, провоцировать Соединенные Штаты расистскими сообщениями, в которых упоминается цвет кожи бывшего президента Барака Обамы.
Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Китая, и у Пекина большое положительное сальдо торгового баланса с Европой, а несколько европейских компаний являются крупными инвесторами на китайском рынке.
Усилия Китая по восстановлению дипломатических отношений уже имеют очевидные результаты: в ноябре Пекин посетили канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В ближайшее время в столице Китая также побывают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Лидеры Германии и Франции ранее подчеркивали, что Китай является очень важным партнером в экономической и торговой сферах. Китай также хотел бы воспользоваться амбициями Макрона в своих интересах, эффективно используя Европу в качестве плацдарма для улучшения отношений с США.
Европейские официальные лица и аналитики заявляют, что Китай - это страна, которая может ограничить возможности Москвы по применению ядерного оружия, поэтому у Европы есть сильный стимул для улучшения отношений с Пекином.
"Китай всегда был против применения ядерного оружия. Но когда Си говорит об этом европейским лидерам, он хочет подчеркнуть, что Пекин стремится дистанцироваться от России", - говорит профессор Сьюзан Шерк.
Несмотря на кажущиеся убедительными заявления о том, что "Пекин ничего не знал" о планах Москвы, существует скептицизм в отношении планов и целей Китая по улучшению отношений с Европой.
Официальные лица Европейского союза постоянно критикуют Пекин и лично Си за то, что они не смогли повлиять на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине. Вот почему европейские страны пытались уменьшить свою зависимость от Китая в связи с поставками различных важных полезных ископаемых и технологий. Звучали и призывы воспринимать Китай не как партнера, а как конкурента как в экономическом, так и в политическом плане.
Поможет ли это улучшить экономику?
Запланированная дипломатическая перезагрузка Китая уже вызвала бурю негодования по всему миру. Основная цель - улучшение экономики и внутриполитической ситуации, что важно для стабильности режима Си. Эксперты говорят, что у Китая есть хорошие возможности начать восстановление после многих лет осложнений, вызванных коронавирусом.
В долгосрочной перспективе Пекин хочет реализовать свою "стратегию общего роста", неуклонно увеличивая численность среднего класса.
В ближайшие годы Китай может вернуться к прагматизму в своей политике, стремясь повысить уровень жизни своих граждан. Однако ряд экспертов считает, что хаотичный выход Китая из карантина может создать новые проблемы.
"С учетом нынешней волны ковида инвестиции все еще падают, а новые заказы для китайских заводов сокращаются, поэтому первый квартал будет для Китая очень тяжелым. Во втором квартале этого года Китай может продемонстрировать более сильное восстановление, поэтому для него очень важно исправить ошибки в дипломатических отношениях со странами Запада и не оказаться в той изоляции, в которой оказались страны, поддержавшие Россию", - считает один из экономистов.
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