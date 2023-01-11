СМИ: Китай планирует улучшить отношения с Западом и дистанцироваться от России

Международный валютный фонд прогнозировал, что рост Китая может достичь 4,4% в этом году, но экономисты считают, что эта цифра может быть еще выше.

"Учитывая, что Китай мог надеяться на рост в 5% в 2022 году, а в реальности достичь 3%, в принципе, их цель в этом году может составить 7%, а в реальности превысить пять", - рассуждает профессор из Гонконгского университета.

С дипломатической точки зрения главной целью Китая является улучшение отношений с рядом стран Запада, учитывая, что в последние годы Китай чувствовал себя "изолированным". В центре внимания Европа, потерявшая доверие к Китаю, который оказывал "молчаливую поддержку" России в ее войне в Украине.

"Неудачная военная авантюра России в Украине значительно снизила заинтересованность Китая в укреплении инвестиций и двусторонних отношений с Москвой", - указал эксперт по Китаю британского аналитического центра Chatham House.

Хотя Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в декабре пообещали укреплять связи между двумя странами, китайские официальные лица в частных беседах с FT раскрыли истинное отношение Пекина к политике Москвы в плане Украины. Некоторые мнения весьма интересны. "Путин сошел с ума. Вторжение в Украину было решено очень небольшой группой людей. Китай не может просто так следовать за Россией", - заявил FT китайский чиновник на условиях анонимности.

Настороженное отношение к России