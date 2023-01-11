Рижский порт переваливает все больше грузов

В 2022 году в порту было перевалено больше всего насыпных грузов - 14,481 млн тонн, что на 20,4% больше, чем в 2021 году. При этом генеральных грузов было перевалено в количестве 7,571 млн тонн, что больше на 5,1%, а насыпных грузов - в объеме 1,468 млн тонн, что меньше на 35,3%.

В прошлом году в Рижском порту было перевалено 5,148 млн тонн угля, что в 4,6 раза больше, чем в 2021 году, и составляет 21,9% от общего объема переваленных в порту грузов, тогда как в 2021 году эти грузы составили всего 5,2% от общего объема перевалки грузов в порту.

Контейнерных грузов в прошлом году было перевалено 4,652 млн тонн, что на 9,9% больше, чем годом ранее, и составляет 19,8% от общего объема перевалки грузов в порту (19,7% годом ранее).

Древесных материалов в 2022 году в Рижском порту было перевалено 2,666 млн тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее, и составляет 11,3% от общего объема переваленных в порту грузов (12% годом ранее).

Объем перевалки зерна и зерновых продуктов в прошлом году составил 2,648 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем в 2021 году, древесных топливных гранул - 1,639 млн тонн, что на 27,5% меньше, чем в 2021 году, а нефтепродуктов - 1,351 млн тонн, что меньше на 37,9%.

В 2021 году в Рижском порту было перевалено 21,499 млн тонн грузов, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему переваливаемых грузов.