"Первую собирали как для себя". Друзья-рыбаки из Резекне продают лодки по всей Европе

На предприятии FISHBOAT, где производят лодки VIZION Фото: Jānis Škapars/TVNET

Но после согласования комплектации заказчик заявил, что ему нужен не один, а целых три таких же комплекта, с общим ценником в 210 тысяч евро. Дмитрий не мог в это поверить: "Ну, это какой-то сюрреализм. Ну, не может быть такого. Отправляю договор. Он подписывает, присылает обратно. Отправляю проформу на оплату - приходят деньги на счет. И вот тут я понял, что действительно надо все эти три лодки собирать".

Необычный заказчик в итоге стал не просто клиентом, но и дилером компании в Румынии: "Мы стали партнерами, и теперь он постоянно заказывает у нас лодки".

Первые три комплекта он тоже заказывал для клиентов. Один из них уже через три дня после того, как лодка была готова, хотел участвовать на ней в рыболовных соревнованиях - и потому прислал двух водителей. Они, посменно меняясь, за сутки доехали до Румынии. Там лодку успели подготовить и доставить в дельту Дуная, где проходили соревнования. Экипаж лодки VIZION тогда занял второе место из более чем 90 участников.

Лодка VIZION Фото: FISHBOAT RSEZ SIA

Дмитрий говорит, что старт его компании в Латгалии, крае озер и рыбаков-любителей, наверное, не такое уж и большое совпадение. Даже при том, что партнеров сначала окружало множество скептиков, твердивших о депрессивности региона.

"Когда мы начинали, по сути, ну, никто не верил, все говорили: "Ну какое производство, какие лодки? В Резекне? Какой-то сюрреализм". Но мы не испугались. И сейчас я могу сказать, что в любом регионе есть свои плюсы, свои минусы. Вопрос - как их использовать".