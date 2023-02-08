"Первую собирали как для себя". Друзья-рыбаки из Резекне продают лодки по всей Европе
"Даже первая наша лодка, собственно говоря, собиралась такой, какую я хотел бы для себя", - говорит соучредитель компании по производству рыбацких лодок VIZION в Резекне Дмитрий Мелехов.
Вместе с другом, таким же любителем рыбалки, они основали фирму FISHBOAT в Резекне. Партнеров не испугала репутация Латгалии как неприветливого для предпринимателей края. Напротив - в том, что другие считают проблемой, они увидели возможность и решили ею воспользоваться.
Часто говорят, что все деньги Латвии сосредоточены в Риге, что все успешные и крупные предприятия работают из столицы, а региональные городки годятся только на то, чтобы делать летние фото для Instagram.
И хотя Рига действительно производит 52,8% ВВП (всех товаров и услуг страны), в маленьких городах есть удивительные предприятия-жемчужины. В рамках серии статей "Недепресивные регионы" RUS TVNET расскажет о них.
Сидя в офисе под крышей помещения, в котором производятся лодки (когда-то это было одно из помещений большого советского завода), сквозь шум шлифовальных машин, фрез и других инструментов Дмитрий рассказывает историю своего бизнеса.
Галерея: На предприятии FISHBOAT, где производят лодки VIZION
Со своим другом и будущим партнером Денисом Цепелевым он познакомился, когда оба учились и получали международное водительское водное удостоверение в Эстонии. "И поскольку мы оба любим рыбалку и лодки, у нас потихоньку появилась идея - почему бы не заняться?" - вспоминает Дмитрий. Оба общались с такими же рыболовами-любителями, которые помогли понять, какие лодки нужны будущим клиентам.
Дмитрий по специальности техник, а у Дениса - финансовое образование и внушительный опыт в организации производственного процесса. Но они понимали, что для лодок нужен еще и отличный конструктор. "Первое, что мы сделали после того, как зарегистрировали компанию и придумали название, - стали искать конструктора, который мог бы сконструировать для нас модели лодок и вложить в них все то, что мы видим, - рассказывает предприниматель. - Главное - не просто создать продукт, а организовать производство. И только вместе это может работать".
Первые лодки VIZION увидели свет в 2018 году - их сразу повезли на выставку в Берлин. "После выставки оттуда пошли первые заказы", - говорит Дмитрий. Там же предприниматели познакомились с будущими дилерами из Польши и Нидерландов: "Они видели наш продукт, наше качество и хотели с ним работать".
Дальше получилось "сарафанное радио": лодками начали пользоваться в разных уголках Европы, их замечали друзья, соседи, другие рыболовы, которые в итоге тоже стали клиентами FISHBOAT. "Как правило, если мы отправляли куда-то одну лодку, следом оттуда же приходили еще один-два заказа", - говорит Дмитрий.
После регистрации компании партнеры подали заявку на вступление в бизнес-инкубатор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). "Это прекрасная возможность для всех начинающих предпринимателей. Мы очень благодарны специалистам Резекненского отделения бизнес-инкубатора за их терпение, советы и помощь", - отмечает Дмитрий.
"Депрессивный" регион
Резекне, как и вся Латгалия, имеет в Латвии репутацию депрессивного региона: большие советские предприятия закрылись, численность населения упала с 42 тысяч в год восстановления независимости до 23 тысяч в 2022-м. В Латгалии самый высокий уровень безработицы. Но в этой "депрессивности" предприниматели увидели возможность.
"Здесь исторически сложился логистический центр, потому что город находится на перекрестке двух важнейших магистралей. В Резекне очень много транспортных компаний, которые возят грузы по всей Европе, что выгодно для нас", - объясняет Дмитрий. Кроме того, стоимость аренды в Резекне примерно в два раза отличается от цен в Риге. "При этом в Резекне есть те бонусы и плюсы, что и в столице", - добавляет предприниматель.
"Но самое главное - это люди, - отмечает он. - В Латгалии много грамотных специалистов, которые хотят работать, но не могут найти то, что им интересно - слишком мало предложений на рынке труда. У нас талантливая и профессиональная команда. Ведь производство лодок - это на 90% ручная работа".
"Но в целом просто так получилось, что я здесь живу и открывать бизнес где-то в другом месте, наверное, нелогично".
В апреле прошлого года у FISHBOAT закончился период поддержки бизнес-инкубатора, и друзья решили вступить в Резекненскую Специальную экономическую зону (RSEZ). Это тоже дает им государственную поддержку: скидку по налогу на недвижимость вплоть до 100%, скидку по подоходному налогу с предприятий до 80% и налоговую скидку по инвестиционным выплатам до 60%.
"Раз она есть, почему ею не пользоваться? Тем более это не несет за собой никаких затрат", - считает Дмитрий.
Что за лодки?
В самой Латвии лодки VIZION долгое время не пользовались серьезным спросом.
"Знаете, как все думают: хорошо все, что делается не у нас. То, что у нас - ну, что у нас может быть хорошего?
Это опять же стереотип такой, - говорит Дмитрий. - Но постепенно к лодкам начали присматриваться и местные. И начиная примерно с третьего года работы у нас пошло много заказов именно из Латвии".
Компания FISHBOAT выпускает восемь моделей лодок. Самая маленькая - трехместная и стоит от 9800 евро, самая большая - шестиместная, продается за 33 000 евро. Все они отличаются размерами и комплектацией, чтобы любой желающий мог выбрать лодку по своему вкусу и потребностям. "Наша цена на сегодняшний день очень конкурентоспособна. Мы не дороже остальных мировых брендов", - отмечает Дмитрий.
Так, самая дешевая 4-местная лодка украинской компании Finval в Латвии обойдется в 16 тысяч евро.
Лодки VIZION на вид современные, блестящие, а неопытному глазу напоминают дорогой автомобиль. Все они производятся вручную из алюминия.
На сайте компании говорится, что все типовые модели лодок доступны в одной комплектации, но эта комплектация - максимальная. При этом есть выбор цветов и моделей, а также опция кастомизации - установки именно такого оборудования, которое хочет получить клиент.
"Все лодки для рыбалки похожи друг на друга - оборудованием, еще чем-то. Но это только на первый взгляд. Поэтому мы свои лодки изначально сделали немного дороже по себестоимости. В базовую комплектацию вложили более качественные аксессуары, оборудование, фурнитуру. Все, из чего состоит лодка", - объясняет Дмитрий.
Комплектующие поставляются со всего мира: "Америка, откуда мы везем все для сидений, фурнитуру, винил. Очень много поставщиков в Италии - ковры, клей, фурнитура. Германия опять же", - продолжает предприниматель. Оборудование для производства, например, сварочные аппараты - тоже немецкие.
"Даже первая наша лодка, собственно говоря, собиралась такой, какую мы хотели бы себе",
- говорит учредитель компании. У самого Дмитрия, для которого важнее мобильность, модель VIZION 440CS, а у его напарника Дениса - VIZION 470.
Вначале большинство заказов приходило на маленькие лодки - 4,40-4,70 метра в длину. Но в последний год возрос интерес к лодкам бóльших размеров - до 6 метров.
Лодки довольно экономичные для своей категории, рассказывает Дмитрий: "Мы все лодки проектировали таким образом, чтобы при своем размере модель использовалась с минимально возможным двигателем. Отсюда и экономичность".
"Наши клиенты из Латвии оценили плюсы, заказывая лодку у нас. Во-первых, мы местные, мы рядом. Всегда можно обратиться с вопросами, что-то добавить, убрать. Опять же гарантия. Это удобно, когда производство рядом", - резюмирует Дмитрий.
Это подтверждает статистика: за пять лет оборот компании достиг без малого миллиона евро.
Источник: FISHBOAT RSEZ SIA
В 2021 году VIZION получила национальную награду "Новичок в экспорте" премии "Награда за экспорт и инновации 2021" Министерства экономики Латвии. В 2021 году налоговые взносы компании составили 58,43 тыс. евро, с 2019 года они выросли почти в 5 раз. За пять лет существования предприятия в 10 раз увеличился и штат сотрудников - до 20 человек. Практически все они живут в Резекне.
Дилеры лодок VIZION теперь есть в Финляндии, Чехии, Германии, Австрии, Швеции, Нидерландах и Польше, а в странах Балтии их можно купить напрямую в Резекне. Но особенно необычной оказалась история с появлением дилера в Румынии.
Румынский дилер
Весной 2022 года на электронную почту VIZION пришло письмо из Румынии: клиент хотел заказать шестиметровую лодку, одну из самых дорогих, а в придачу - двигатель в 200 лошадиных сил. При этом лодок от FISHBOAT в Румынии на тот момент еще не было. Мужчина просто увидел фото и видео владельца такой же лодки из Германии.
"А потом он начал наполнять свой заказ всем, что было на рынке. Электромотор, оборудование, дорогая музыка, джек-плэйт (лифты для подъема двигателя) - все что можно, причем выбирал все самое дорогое", - вспоминает Дмитрий.
В результате стоимость заказа поднялась до 72 000 евро.
"Это, наверное, самый дорогой комплект, который мы собирали, - говорит предприниматель. - Я даже не верил, что это серьезно. Может, человек шутит? Это какое-то такое непонятное для меня было явление".
Но после согласования комплектации заказчик заявил, что ему нужен не один, а целых три таких же комплекта, с общим ценником в 210 тысяч евро. Дмитрий не мог в это поверить: "Ну, это какой-то сюрреализм. Ну, не может быть такого. Отправляю договор. Он подписывает, присылает обратно. Отправляю проформу на оплату - приходят деньги на счет. И вот тут я понял, что действительно надо все эти три лодки собирать".
Необычный заказчик в итоге стал не просто клиентом, но и дилером компании в Румынии: "Мы стали партнерами, и теперь он постоянно заказывает у нас лодки".
Первые три комплекта он тоже заказывал для клиентов. Один из них уже через три дня после того, как лодка была готова, хотел участвовать на ней в рыболовных соревнованиях - и потому прислал двух водителей. Они, посменно меняясь, за сутки доехали до Румынии. Там лодку успели подготовить и доставить в дельту Дуная, где проходили соревнования. Экипаж лодки VIZION тогда занял второе место из более чем 90 участников.
Дмитрий говорит, что старт его компании в Латгалии, крае озер и рыбаков-любителей, наверное, не такое уж и большое совпадение. Даже при том, что партнеров сначала окружало множество скептиков, твердивших о депрессивности региона.
"Когда мы начинали, по сути, ну, никто не верил, все говорили: "Ну какое производство, какие лодки? В Резекне? Какой-то сюрреализм". Но мы не испугались. И сейчас я могу сказать, что в любом регионе есть свои плюсы, свои минусы. Вопрос - как их использовать".
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