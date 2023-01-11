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Умер один из самых опытных спортивных журналистов Латвии

rus.tvnet.lv
Умер один из самых опытных спортивных журналистов Латвии
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Ушёл из жизни известный латвийский спортивный журналист Эгилс Юрисонс, сообщил на своей странице в Facebook фотограф Юрис Берзиньш-Сомс.

Юрисонс родился 2 декабря 1947 года и с 1965 года писал о спорте. В начале своей журналистской карьеры он работал в журнале Sports, где впоследствии стал главным редактором.

С 1993 года Юрисонс работал в газете Lauku Avīze, которая позже стала Latvijas Avīze. В последние годы он был автором в проекте MVP.

Юрисонс также является автором нескольких спортивных книг.

TVNET выражает соболезнования близким Эгилса Юрисонса.

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