Ушёл из жизни известный латвийский спортивный журналист Эгилс Юрисонс, сообщил на своей странице в Facebook фотограф Юрис Берзиньш-Сомс.
Умер один из самых опытных спортивных журналистов Латвии
Умер один из самых опытных спортивных журналистов Латвии
Юрисонс родился 2 декабря 1947 года и с 1965 года писал о спорте. В начале своей журналистской карьеры он работал в журнале Sports, где впоследствии стал главным редактором.
С 1993 года Юрисонс работал в газете Lauku Avīze, которая позже стала Latvijas Avīze. В последние годы он был автором в проекте MVP.
Юрисонс также является автором нескольких спортивных книг.
TVNET выражает соболезнования близким Эгилса Юрисонса.
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