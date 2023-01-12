Видео ⟩ Передача: airBaltic будет использовать для полетов самолеты других компаний

Гаусс подчеркнул, что 2023 год начался очень хорошо, более того, все прогнозы показывают, что это будет хороший год, если только ситуация в мире не изменится.

"Covid-19 больше не влияет на нашу отрасль. Мы видим больше пассажиров, которые путешествуют и хотят путешествовать. Вот почему мы позитивно смотрим в будущее. И этого же мнения придерживается Международная ассоциация воздушного транспорта. А также отраслевые аналитики", - говорит Гаусс.

Он также признал, что цены на билеты уже выросли из-за инфляции, а рост начался еще в прошлом году.

"Должен признать - затраты растут. В то же время мы все еще говорим о ценах, где самый дешевый билет стоит всего 17 евро. Да, есть и такие, которые достигают 1000 евро", - резюмирует Гаусс.

Видео: Сюжет программы 900 sekundes (на латышском языке)