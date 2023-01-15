В субботу, 14 января, за вождение в состоянии алкогольного опьянения начаты пять административных и восемь уголовных процессов, в том числе в двух случаях конфискованы автомобили, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
За пьяное вождение конфискованы еще два автомобиля
За пьяное вождение конфискованы еще два автомобиля
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 417 протоколов, в том числе 153 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
Из общего числа зарегистрированных ДТП за последние сутки 50 произошли в Рижском районе, девять в Земгале, восемь в Курземе, по шесть происшествий произошло в Видземе и Латгале.
В воскресенье в Рижском районе произошло одно ограбление, а также одна кража из дома. В Курземе также произошла кража из дома.
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