За пьяное вождение конфискованы еще два автомобиля

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 417 протоколов, в том числе 153 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

​Из общего числа зарегистрированных ДТП за последние сутки 50 произошли в Рижском районе, девять в Земгале, восемь в Курземе, по шесть происшествий произошло в Видземе и Латгале.

В воскресенье в Рижском районе произошло одно ограбление, а также одна кража из дома. В Курземе также произошла кража из дома.