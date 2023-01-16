Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid планирует в понедельник возобновить подачу газа в Латвию по магистральному газопроводу в Пасвальском районе, который взорвался в пятницу и был отремонтирован.
Поставки по литовскому газопроводу, где произошел взрыв, снова начнутся в понедельник
"После произошедшего в пятницу на магистральном газопроводе в Пасвальском районе инцидента в эти выходные были проведены работы по восстановлению газопровода. Параллельно были проверены прилегающие участки газопровода. Рентгенологическое исследование сварных швов показало, что трубопровод безопасен в эксплуатации", - заявили в Amber Grid в понедельник.
По данным компании, при проверке газопровода в 2011 и 2016 годах нарушений не было выявлено, его проверка запланирована и на этот год.
В Amber Grid подтвердили, что рядом с местом происшествия на прошлой неделе производилась замена изоляционного слоя газопровода, и возможное влияние этих работ на аварию будет выявлено после расследования правоохранительными органами и специалистами.
Полиция сообщила в субботу, что возбудила досудебное расследование, но пока не расследует версию об умышленных действиях. Выясняется, не мог ли трубопровод быть поврежден тяжелой техникой. Глава Amber Grid Нямунас Бикнюс ранее также отверг предположения о возможном умышленном повреждении газопровода.
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