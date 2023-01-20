Инфографика ⟩ В Латвии продолжает расти безработица

Уровень безработицы среди мужчин увеличился в декабре на 0,4 процентных пункта до 7,8%, а среди женщин не изменился - 6,4%.

При этом, как указывает ЦСУ, уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, в декабре также вырос на 0,2 процентного пункта до 6,1% экономически активного населения.

По сравнению с декабрем 2021 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,3 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,6 процентных пункта.

В декабре 2022 года в Латвии было 68 800 безработных, в том числе 31 200 женщин и 37 600 мужчин, что на 1600 больше, чем в ноябре, но столько же, как в соответствующий период 2021 года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 1900 человек, женщин - уменьшилось на 300.