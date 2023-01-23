Санкции не помеха: российская нефтегазовая компания получает сверхприбыль в Европе

Но перспективы второй по величине российской нефтяной компании в Евросоюзе становятся все более туманными, поскольку уже в феврале вступают в силу новые санкции в отношении нефтепродуктов из РФ.

В январе премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила об успешной продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойл", расположенного на Сицилии. Также сообщается, что "Лукойл" рассматривает возможность продажи своего нефтеперерабатывающего завода в Румынии.

Позиции "Лукойла" в настоящее время являются самыми сильными в Болгарии. В прошлом году, когда страны Евросоюза согласились запретить поставки российской нефти по морю, Болгария оказала упорное сопротивление и добилась двухлетнего исключения, предоставленного стране "для обеспечения безопасности поставок". Именно поэтому российская нефть в настоящее время доставляется по морю только в Болгарию.

Такое исключение для Болгарии эксперты рассматривают как нарушение европейского законодательства о конкуренции, что позволяет "Лукойлу" увеличивать свое влияние и прибыль в этой стране. Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе производит около половины всего топлива, потребляемого в Болгарии, а также обеспечивает 10% ВВП Болгарии.

При этом "Лукойлу" в этом году придется заплатить Болгарии до 350 млн евро налогов. Также болгарский завод поставляет топливо в Украину.

Но даже в Болгарии правила игры меняются. На прошлой неделе парламент страны принял закон, разрешающий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Бургасе в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, что до 2016 года "Лукойл" также работал в Латвии, но продал свои активы австрийской компании AMIC Energy Management, работающей в Латвии под брендом VIADA.

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