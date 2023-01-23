Российской компании "Лукойл" до сих пор удавалось избегать санкций, введенных Европейским союзом, из-за чего эта компания продолжает получать огромную прибыль в Европе.
Санкции не помеха: российская нефтегазовая компания получает сверхприбыль в Европе
Почти через год после вторжения России в Украину большинство российских энергетических компаний были в большей или меньшей степени фактически вытеснены с европейского рынка.
Тем временем "Лукойл" продолжает управлять сотнями АЗС, а также несколькими нефтеперерабатывающими заводами в Европе, сообщает Politico.
В то время как Евросоюз ввел санкции против российских государственных компаний, таких как "Газпром нефть", "Роснефть" и "Транснефть", частной компании "Лукойл" в основном удалось избежать ограничений.
"У компании "Лукойл" очень хорошее лобби как в Брюсселе, так и в других странах Европы. Им удалось убедить европейских политиков в том, что "Лукойл" поддерживает Украину и что руководство компании якобы против войны", - говорит научный сотрудник Болгарского энергетического центра Мартин Владимиров.
Первые 10 месяцев войны были для "Лукойла" очень хорошими.
Чистая прибыль за первые девять месяцев прошлого года составила 8,6 млрд евро, что более чем в два раза больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.
В финских СМИ также появились жалобы на то, что Teboil, торговец топливом, принадлежащий "Лукойлу", получает огромную прибыль. Особенно возмутило финнов то, что финские ледоколы также работали на топливе, фактически закупленном у российской компании. Весной прошлого года финские налогоплательщики выплатили Teboil более 12 млн евро, что в 10 раз больше, чем в 2021 году.
Но перспективы второй по величине российской нефтяной компании в Евросоюзе становятся все более туманными, поскольку уже в феврале вступают в силу новые санкции в отношении нефтепродуктов из РФ.
В январе премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила об успешной продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойл", расположенного на Сицилии. Также сообщается, что "Лукойл" рассматривает возможность продажи своего нефтеперерабатывающего завода в Румынии.
Позиции "Лукойла" в настоящее время являются самыми сильными в Болгарии. В прошлом году, когда страны Евросоюза согласились запретить поставки российской нефти по морю, Болгария оказала упорное сопротивление и добилась двухлетнего исключения, предоставленного стране "для обеспечения безопасности поставок". Именно поэтому российская нефть в настоящее время доставляется по морю только в Болгарию.
Такое исключение для Болгарии эксперты рассматривают как нарушение европейского законодательства о конкуренции, что позволяет "Лукойлу" увеличивать свое влияние и прибыль в этой стране. Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе производит около половины всего топлива, потребляемого в Болгарии, а также обеспечивает 10% ВВП Болгарии.
При этом "Лукойлу" в этом году придется заплатить Болгарии до 350 млн евро налогов. Также болгарский завод поставляет топливо в Украину.
Но даже в Болгарии правила игры меняются. На прошлой неделе парламент страны принял закон, разрешающий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Бургасе в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним, что до 2016 года "Лукойл" также работал в Латвии, но продал свои активы австрийской компании AMIC Energy Management, работающей в Латвии под брендом VIADA.
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