Уменьшение поголовья дойных коров, особенно в ситуации, когда закупочная цена сырого молока в Латвии снижается, а в ЕС растет и в то же время ничуть не снижаются расходы на содержание коров, а полки супермаркетов все больше заполняются импортными молочными продуктами, служит громким сигналом бедствия для правительства, требующим срочно разработать эффективный план действий для выживания этого стратегического сектора. К такому заключению пришли участники заседания молочной группы Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, пишет Dienas Bizness.
Выживание молочной промышленности под угрозой: нужен срочный план действий
Для того, чтобы государственные деятели лучше поняли ситуацию, было решено собрать всю информацию о том, как поддерживаются (защищаются) производители молока в разных странах, особенно мелкие.
Генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис отметил, что в Латвии количество стад сокращается примерно на 10%, а число дойных коров (чье молоко отправляется на переработку) в ноябре 2022 года составляло 115 277 голов - на 6 с лишним тысяч меньше, чем в январе 2020 года.
"К сожалению, пропадают мелкие хозяйства, разбросанные по всей Латвии, которыми в основном управляет одна семья и которые обеспечивают стабильное развитие Латвии", - заключил Фелдманис.
Он подчеркнул, что крупные фермы производят менее половины всего молока, но их прибыль увеличивается - имеет место экономия на масштабе, а также централизация затрат.
В то же время мелкие хозяйства могут производить органическое или биологическое молоко более высокого качества. Но если в ЕС средняя цена сырого молока поднялась до 0,572 евро за литр, то в Латвии в последние четыре месяца она начала снижаться и уже упала ниже 0,5 евро за литр.
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