Выживание молочной промышленности под угрозой: нужен срочный план действий

Для того, чтобы государственные деятели лучше поняли ситуацию, было решено собрать всю информацию о том, как поддерживаются (защищаются) производители молока в разных странах, особенно мелкие.

Генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис отметил, что в Латвии количество стад сокращается примерно на 10%, а число дойных коров (чье молоко отправляется на переработку) в ноябре 2022 года составляло 115 277 голов - на 6 с лишним тысяч меньше, чем в январе 2020 года.

"К сожалению, пропадают мелкие хозяйства, разбросанные по всей Латвии, которыми в основном управляет одна семья и которые обеспечивают стабильное развитие Латвии", - заключил Фелдманис.

Он подчеркнул, что крупные фермы производят менее половины всего молока, но их прибыль увеличивается - имеет место экономия на масштабе, а также централизация затрат.

В то же время мелкие хозяйства могут производить органическое или биологическое молоко более высокого качества. Но если в ЕС средняя цена сырого молока поднялась до 0,572 евро за литр, то в Латвии в последние четыре месяца она начала снижаться и уже упала ниже 0,5 евро за литр.